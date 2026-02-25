TCDD Taşımacılık A.Ş., YHT, anahat ve bölgesel trenlerde el bagajı taşıma kurallarını duyurdu. 1 Mart 2026 tarihi itibariyle ölçü ve ağırlık sınırlarına uymayan bagajlar trene kabul edilmeyecek.

ANKARA (İGFA) - TCDD Taşımacılık A.Ş., trenlerde yolcu yanında taşınabilecek küçük el bagajı (kabin bagajı) kurallarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre, geçerli bileti bulunan yolcular, belirlenen ölçü ve ağırlık sınırları dahilinde bagajlarını ücretsiz olarak taşıyabilecek.

YHT'LERDE BAGAJ SINIRI

Yüksek Hızlı Trenlerde (YHT) ticari mahiyette olmayan; 65x50x35 cm ölçülerini geçmeyen 1 parça, 55x40x23 cm ölçülerini geçmeyen 2 parça veya baş üstü bagaj bölümüne sığabilecek iki spor çantası ücretsiz taşınabilecek.

Belirtilen miktarın üzerindeki ilave bagajlar için parça başına 150 TL ücret alınacak. Büyük boy valizlerde ise ilk parça için 150 TL, ikinci büyük boy valiz için 385 TL sabit ücret uygulanacak. Yolcu başına en fazla iki büyük boy valize izin verilecek.

ANAHAT VE BÖLGESEL TRENLERDE

Anahat ve bölgesel trenlerde ticari mahiyette olmayan ve toplam ağırlığı 30 kilogramı geçmeyen; 80x55x30 cm ölçülerinde 1 büyük boy, 65x50x35 cm ölçülerinde 1 orta boy veya 55x40x23 cm ölçülerinde 2 küçük boy bagaj ücretsiz taşınabilecek. Bunun dışında kalan fazla bagajlar için ücret, gidilecek mesafe ve tahmini ağırlığa göre hesaplanacak.

KABUL EDİLMEYECEK EŞYALAR

Ebat ve ağırlık sınırlarını aşan, yetersiz ambalajlı, akıcı ya da kokulu maddeler içeren, diğer yolcuları rahatsız edecek veya güvenliği tehlikeye sokacak eşyalar trenlere alınmayacak. Halı, çuval, torba ve beyaz eşya gibi büyük hacimli eşyalar kesin olarak kabul edilmeyecek.

El bagajları yolcuya tahsis edilen alanı aşmayacak şekilde yerleştirilecek. Tüm eşyaların valiz, bavul, kutu veya benzeri kapalı ambalaj içinde bulundurulması zorunlu olacak.

Kurallara uyulmaması halinde yolcu seyahatten men edilebilecek ve ücret iadesi yapılmayacak. Bagajdan kaynaklanan zarar ve ziyandan eşya sahibi sorumlu olacak.

Öte yandan, ebatları uygun olmak şartıyla sağlık ekipmanları ücretsiz taşınabilecek. Şüpheli durumlarda bagajlar güvenlik birimlerince kontrol edilebilecek.

TCDD Taşımacılık A.Ş., 1 Mart itibariyle yolcuların mağduriyet yaşamaması için seyahat öncesi bagaj kurallarını dikkate almaları gerektiğini hatırlattı.