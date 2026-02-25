Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Adalet Bakanlığı görevine atanan Nevşehirli hemşehrileri Akın Gürlek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek'e nezaket ve misafirperverliği için teşekkür eden ve yeni görevinde muvaffakiyetler dileyen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı açıklamasında 'Siyaset ve bürokrasi hayatım boyunca birçok Bakanla çalışma ve kendilerini makamlarında ziyaret etme imkânım oldu.

Ancak Nevşehirli bir Bakanı makamında ziyaret etmek benim için ayrı bir mutluluk ve büyük bir gurur kaynağı oldu. Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i gönülden tebrik ediyor; yeni görevinde üstün başarılar diliyor, hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum' diye konuştu.