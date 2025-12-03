Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Konya'da Yürüyoruz' temalı yürüyüş etkinlikleri, doğaseverleri şehrin doğal güzellikleriyle buluşturmaya devam ediyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından doğaseverlerin yoğun ilgisiyle sürdürülen 'Konya'da Yürüyoruz' etkinliği, 2025 yılının son ayında yeni rotalar ve doğayla iç içe bir deneyim fırsatı sunacak. Konya'nın gizli kalmış noktalarını keşfetmek isteyen doğaseverler, 8 Aralık'ta www.sporkonya.com.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabilecek.

Her yaş grubundan katılımcıya açık olan 'Konya'da Yürüyoruz' organizasyonu, sağlıklı yaşam ve toplumsal farkındalık adına önemli bir sosyal faaliyet olarak şehirde güzel gelenek hâline geldi.

2025 yılının son ayında da belirlenen yeni rotalarla katılımcılar Konya'nın doğal güzellikleriyle buluşacak. Sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek etkinliğe kayıtlar 8 Aralık saat 10.00'da www.sporkonya.com.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

Doğa tutkunları, kendilerine en uygun parkuru seçerek her biri doğanın eşsiz renkleriyle bezeli güzergâhlarda hem spor yapacak hem de sağlıklı yaşam bilincine katkı sağlayacak.

Yılın son yürüyüş etkinliğinde rotalar şöyle: 14 Aralık'ta Akşehir-Hıdırlık, 21 Aralık'ta Seydişehir, 28 Aralık'ta Hadim, 4 Ocak 2026'da ise Derbent.

Doğa yürüyüşleri ve diğer etkinlikler hakkında detaylı bilgi almak isteyenler 444 55 42 numaralı telefondan (dahili 3825-24) destek alabiliyor.

KASIM AYI 6 FARKLI ROTADA DOLU DOLU GEÇTİ

'Konya'da Yürüyoruz 2025' doğa yürüyüşleri etkinliği Kasım ayında da yine yoğun ilgiyle tamamlandı. 'Adım Adım Doğaya' sloganıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, Kasım ayı boyunca 6 farklı parkurda 1.200 doğa tutkunu bir araya geldi.

1 Kasım'da Derebucak-Balatini parkuruyla başlayan yürüyüşler, sırasıyla 2 Kasım'da Bozkır-Taşbaşı, 16 Kasım'da Doğanhisar, 22 Kasım'da Hadim-Yerköprü, 23 Kasım'da Ilgın ve 30 Kasım'da Halkapınar rotalarında gerçekleştirildi.