Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Yayıncılık Yaz Okulu” Sosyal İnovasyon Ajansı’nda başladı.KONYA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) iş birliğiyle Konya’da dördüncüsü düzenlenen “Yayıncılık Yaz Okulu” başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı (SİA) yürütücülüğünde düzenlenen 4. Yayıncılık Yaz Okulu programı açılışında ilk olarak Yayıncılık Yaz Okulu mezunlarından Emrullah Suvar, Yetkin Karaoğlu ve Münir Ecer’in deneyimlerini paylaştığı video izlendi.

Daha sonra; Aslı Tunç Yayıncılık Mesleğinin Genel Çerçevesi, Sedat Demir ise editörlük ve editöryal süreç hakkında birikimlerini gençlerle paylaştı.

Türkiye’nin dört bir yanından mesleki hayatlarına yayıncılık sektöründe devam etmek isteyen 30 gencin eğitim alacağı; atölye, panel, söyleşi ve teknik gezi gibi etkinliklerle zenginleştirilmiş kapsamlı bir öğrenme deneyiminin sunulacağı eğitim Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı’nda 31 Ağustos’a kadar devam edecek. Yayıncılık Yaz Okulu programı ile gençlerin yayıncılık alanının ve bu alandaki mesleklerin kariyer planlamalarının bir parçası haline getirilmesi, sektörü daha iyi tanımaları; yayıncılığa yeni ve nitelikli insan kaynağı kazandırmak hedefleniyor.