KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı (SİA) yürütücülüğünde kalkınmanın farklı boyutlarını odağa almak amacıyla 'IV. Sosyal Kalkınma Forumu' gerçekleştirildi.

Programın ilk oturumunda, Sanayi ve Teknoloji Bakan Danışmanı Emine Doğrukök tarafından sosyal kalkınma başlığı ele alındı. Doğrukök, sunumda; sosyal inovasyonun kalkınma ile olan ilişkisinde güven, etki ve ölçeklendirilebilirliğin altını çizerek sosyal girişimciliğin de dahil olduğu bu ekosistemde sürdürülebilir kalıcı çözümler geliştirmenin önemine vurgu yaptı.

Ardından Dr. Hande Eryılmaz, ODTÜ Güneş Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki çalışmalardan hareketle sosyal inovasyon ve kalkınma ilişkisini değerlendirdi. İnovasyonun temel bileşenlerine değinen sunumun devamında Türkiye'den sosyal inovasyon örnekleri verilerek kalkınma bileşenleri detaylıca değerlendirildi.

Programın devamında, 'Yaşam Döngüsünde Sosyal Kalkınma Politikaları' başlığı altında kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Bu oturumda Doç. Dr. Özlem Aydoğmuş Ördem, Prof. Dr. Yasemin Çakırer Özservet ve Prof. Dr. Murat Şentürk tarafından sosyal kalkınma politikaları, yaşam döngüsü perspektifiyle merkeze alındı. Programın bu oturumunda 'kalkınma', çocuk haklarından gençlik politikalarına, kuşaklararası yapı ile değerlendirildi.

Programın son oturumunda ise, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Demet Akcan tarafından SEECO - Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi tanıtıldı. Sosyoekoniminin desteklenmesine katkı sunmayı hedefleyen projenin sunumunda, projenin amaçları ve uygulama çerçevesi aktarıldı.

Dördüncü kez düzenlenen programda, alanında uzman isimlerle birlikte sosyal kalkınmanın farklı boyutları, disiplinler arası bir çerçevede konuşuldu.