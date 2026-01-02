KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Belediyesi tarafından evlilik hazırlığı yapan çiftlere rehberlik etmek ve sektörü canlandırmak amacıyla düzenlenen 'Gölcük Evlilik Fuarı', Gölcük Kongre Sarayı'nda düzenlenen törenle kapılarını açtı. Kocaeli Gölcük Belediyesi ve Gölcük Düğün Hizmetleri ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen dev organizasyon, Kongre Sarayı'nda protokol ve vatandaşların katılımıyla başladı.

Düğün sektörünün tüm bileşenlerini tek bir çatı altında toplayan 'Evlilik Fuarı'; gelinlik modellerinden düğün davetiyelerine, mobilyadan beyaz eşyaya kadar yüzlerce ürün ve hizmet görücüye çıktı. 4 Ocak'a kadar sürecek olan fuar, açılışın ilk saatlerinden itibaren evlenecek çiftler ve ailelerden yoğun ilgi gördü.

HAYALLERİNDEKİ DÜĞÜN İÇİN BİLGİ ALDILAR

Açılışa; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, geçmiş dönem AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mahmut Civelek, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Kemal Yavuz, organizasyon firmalarının temsilcileri, vatandaşlar ve yeni evlenecek çiftler katıldı. Kurdelesinin kesilmesinin ardından ziyaretçiler, stantları tek tek gezerek firma yetkilileriyle bir araya geldi.

EKONOMİK İŞ BİRLİKLERİ VE %30 İNDİRİM FIRSATI

Fuarın en dikkat çeken noktası ise katılımcı firmaların sunduğu özel kampanyalar oldu. Evlilik maliyetlerini düşürmeyi hedefleyen çiftler, fuar süresince geçerli olan yüzde 30'a varan indirim avantajlarından yararlanarak erken rezervasyon ve satın alma şansı buldu. Birçok çift, düğün mekanından fotoğrafçısına kadar tüm detayları tek bir noktada ve uygun fiyatlarla planlamanın avantajını yaşadı.

ETKİNLİK TAKVİMİ DOLU DİZGİN DEVAM EDİYOR

Üç gün boyunca sürecek olan etkinlikte eğlence ve bilgilendirme de ön planda tutuluyor. Fuar kapsamında 3 Ocak Cumartesi günü saat 14.30'da evlilik hazırlığı sürecindeki çiftlere yönelik 'Evlilik Danışmanı ile Sohbet' programı gerçekleştirilecek. Organizasyonun finali ise 4 Ocak Pazar akşamı saat 20.00'de ünlü sanatçı Serkan Çevik'in vereceği muhteşem konserle yapılacak.

ÇİFTLERE EKONOMİK KOLAYLIK SAĞLAYAN FUAR

Başkan Sezer'den Davet Açılışta stantları ziyaret eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, tüm çiftleri bu büyük fırsattan yararlanmaya davet ederek, 'Gençlerimizin hayatlarını birleştireceği bu özel süreçte, aradıkları her şeyi bir arada bulabilecekleri bir platform oluşturduk. Çiftlerimize ekonomik kolaylık sağlayan fuarımıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz' dedi.