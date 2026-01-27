ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreni'nde, Türkiye'nin Suriye'deki istikrar ve barış çabalarının hem bölgeye hem de ekonomiye olumlu yansıyacağını söyledi. Erdoğan, 'Terör ve silah dönemi sona erdi, çözüme sadece anlaşmaların ruhuna uygun hareket ederek ulaşılabilir' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin küresel ölçekte yürüttüğü ekonomik ve siyasi politikaların önümüzdeki dönemde meyvelerini vereceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Emeklerimizin ve fedakârlıklarımızın semerelerini birçok alanda toplayacağımız bir döneme giriyoruz. Türkiye'nin önünde yeni kapılar, yeni fırsat pencereleri açılıyor' ifadelerini kullandı.

Gazze ve Suriye'de yürütülen insani politikaların önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Mazlumlara sahip çıkmamızın, Suriye'de 13,5 yıldır kardeşlerimize kucak açmamızın bereketini inşallah göreceğiz. Suriye istikrara kavuştuğunda ticaret hızlanacak, yatırımlar artacak, turizm gelişecek ve yıkıma uğrayan bölgelerde büyük bir inşa seferberliği başlayacak' dedi. Erdoğan, Suriye halkının barış ve huzur istediğini, artık çocukların silah ve bomba sesi duymak istemediğini belirterek, devlet içinde paralel yapılar ve silahlı güçlerin kabul edilemeyeceğini ifade ederek, çözümün anlaşmaların ruhuna uygun hareket etmekle mümkün olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin sınır ötesindeki Kürtler dâhil tüm ihtiyaç sahiplerine Suriye Hükümeti ile iş birliği içinde insani yardım ulaştırdığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD, Kızılay ve sivil yardım kuruluşlarının sahada aktif olduğunu aktardı. Erdoğan, geçmişte yapılan hataların tekrarlanmaması gerektiğini ifade ederek, ateşkes ve entegrasyon anlaşmalarının uygulanmasının Suriye için en doğru yol olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Küresel ticaret, diplomasi ve güvenlikte ezberlerin bozulduğu bir dönemde Türkiye ekonomisi dikkat çekici bir performans sergilemiştir. 2025 yılı ekonomide hedeflerimize büyük ölçüde ulaştığımız, dengelerin tekrar yerine oturduğu, enflasyonla mücadelede önemli kazanımların elde edildiği, bilhassa ihracat ve turizmde rekorlar kırdığımız bir yıl olmuştur' diyerek başarı ödüllerini sahiplerine takdim etti.