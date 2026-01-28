İstanbul Bakırköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, 2025 yılında baştan sona yenilenen Tıp Merkezi'nde 44 bin kişiye sağlık hizmeti sunarken, 5 bin kişiye ücretsiz evde sağlık hizmeti verdi, 279 hastaya ücretsiz nakil ambulans desteği sağladı; 6 yeni branşı hizmete alarak sağlık hizmetlerinin kapsamını genişletti.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi'ne bağlı Tıp Merkezi, 2025 yılı içerisinde yenilenerek modern, erişilebilir ve nitelikli bir sağlık hizmeti sunacak şekilde hizmet vermeye başladı. Yenilenen merkezde 2025 yılı boyunca 44 bin vatandaşa sağlık hizmeti sunuldu.

YENİ BRANŞLARLA HİZMET YELPAZESİ GENİŞLEDİ

2025 yılında sağlık hizmetlerinin çeşitliliğini artırmak amacıyla Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kardiyoloji, Dahiliye, Nöroloji, Diş ve Podoloji olmak üzere 6 yeni branş hizmete alındı. Mevcut branşlarda ise hizmet kalitesi artırılarak sağlık hizmetleri güçlendirildi.

EVDE SAĞLIK VE AMBULANS HİZMETLERİ

Sağlık hizmetlerine erişimde zorluk yaşayan vatandaşlar için 2025 yılı içerisinde 5 bin kişiye ücretsiz evde sağlık hizmeti verildi. Aynı dönemde 279 hastaya ücretsiz nakil ambulans hizmeti sağlanarak tedavi süreçlerine destek olundu.

ENGELSİZ YAŞAM EVİ HİZMETE AÇILDI

Engelli bireylerin sağlık ve destek ihtiyaçlarına yönelik olarak 2025 yılı içerisinde Engelsiz Yaşam Evi hizmete açıldı. 4 atölye, 1 spor ve fizyoterapi odasıyla engelli vatandaşların sosyal ve fiziksel gelişimlerini destekleyecek bir mekan olarak hizmet veren merkezde; el becerileriyle üretim yapılarak engelli bireylerin ekonomik hayatına katkı sunacak çalışmalar da gerçekleştiriliyor.

ANNE VE BEBEKLERE DESTEK

2025 yılı boyunca hayata geçirilen Anne Destek Paketi ile yeni doğan bebeklere ve annelere yönelik destekler sağlanarak koruyucu ve destekleyici sağlık hizmetleri sunuldu.