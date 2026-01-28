Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in özel önem vererek kente kazandırdığı ve vatandaşların çok beğendiği bir alana dönüşen Gülyalı Turnasuyu Kordon Park'ın 2. etap çalışmaları da hızla devam ediyor. Kordon parkın karşısında şekillenmeye başlayan alan ile Ordu'ya yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırılıyor.

ORDU (İGFA) - Halkın yararlanabileceği yeni sosyal yaşam alanlarının sayısını arttırmak için çalışma yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'nde her yaş grubunun güzel vakit geçireceği, denize sıfır konumda modern bir mesire alanı olan Turnasuyu Kordon Park'ın geçtiğimiz yıl ilçeye kazandırılmasını sağladı.

TURNASUYU'NUN İKİ YAKASI DA ÇOK GÜZEL

Ordu'yu herkesin gözdesi haline getiren ve sosyal yaşam alanlarıyla donatan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, şimdi de geçtiğimiz aylarda talimatını verdiği ve hızla ilerleyen çalışmalarla Turnasuyu'nun karşı yakasını da halka açıyor. Turnasuyu Kordon Park'ın karşı kıyısını yine aynı güzellikte yeni bir yaşam alanına çevirecek olan alanda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, alanı kentin gözde mekanlarından bir tanesi yapmayı hedefliyor.

KORDON PARKI'N 2. ETABI DA GÖZ KAMAŞTIRACAK

Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi ile Fen İşler Dairesi Başkanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarla zemin iyileştirmesi yapılan ve şekillenmeye başlayan alanda daha sonra prizma taş yürume yolu, asfalt bisiklet yolu, baskı beton uygulamaları, oyun gurupları, çocuk parkları, kamelyalar, kafe ve wc yer alacak. Çalışmalar tamamlandığında Turnasuyu'nun iki yakası da tam bir cazibe merkezi olacak.