Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının artmasıyla birlikte, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - Gece boyunca sahada olan karla mücadele ekipleri; ulaşımda aksama yaşanmaması için greyder, dozer, kar küreme ve tuzlama araçlarıyla yoğun mesai harcadı. Ekipler, karla kapanan yolları açma çalışmalarının ardından tuzlama çalışmaları da yaparak ulaşım güvenliğini sağladı.

BÜYÜKŞEHİR'İN KARLA MÜCADELE EKİPLERİ GECE BOYUNCA YOĞUN MESAİ HARCADI

Büyükşehir'in karla mücadele ekipleri; kentin özellikle yüksek rakımlı bölgelerinde greyder, dozer, yükleyici, kar küreme ve tuzlama araçlarıyla; kar yağışı nedeniyle kapanan yolları en kısa sürede ulaşıma açıyor ve olası olumsuzlukların önüne geçiyor.

Ekipler, vatandaş ve yol güvenliği için gece boyunca yoğun mesai harcadı. Mut ilçesinde 2 greyder, 1 tuzlama aracı ve 1 pikap ile birlikte 7 personel; Erdemli ilçesinde 1 kar küreme aracı, 1 kepçe, 1 greyder, 1 servis aracı ve 7 personel sahada çalışmalarını sürdürdü. Gülnar ilçesinde 3 greyder, 1 kar küreme ve tuzlama aracı, 2 kazıcı, 1 yükleyici, 1 pikap ile toplam 15 personel görev aldı.

MERKEZ İLÇELERDE 25 İŞ MAKİNESİ VE ARAÇ İLE 40 PERSONEL KARLA MÜCADELEDE GÖREV YAPTI

Merkez ilçelerde ise 25 iş makinesi ve araç ile 40 personel karla mücadele çalışmalarında görev yaptı. Ekipler, Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Mahallesi'nde Başpınar yolu başta olmak üzere Atatürk Caddesi, Başpınar ve Çatak mevkilerinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Arslanköy Gölet ile Çatak bağlantı yolu, mahalle merkezi ve ana caddeler ulaşıma açılırken, ara sokaklarda da yol açma çalışmaları tamamlandı.