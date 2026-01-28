İstanbul'da Bakırköy Belediyesi'nin düzenlediği 'Empatiyle Bak' farkındalık etkinliği kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan empati parkurunda vatandaşlar görme engellilerin günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları deneyimledi.
İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, 'Empatiyle Bak' isimli bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.
Görme engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlik, Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı.
Etkinlik kapsamında meydanda kurulan empati parkurunda vatandaşlar, gözleri bağlı şekilde görme engellilerin kullandığı beyaz baston ile yürümeye çalıştı. Parkurda yer alan çeşitli engelleri aşmaya çalışan katılımcılar, görme engellilerin yaşadığı güçlükleri birebir deneyimledi.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte empati ve farkındalık ön plana çıktı. 'Empatiyle Bak' farkındalık etkinliğiyle birlikte, görme engelli bireylerin toplumsal yaşamda karşılaştığı engellere dikkat çekilirken, empati kurmanın ve erişilebilir yaşam alanlarının önemine vurgu yapıldı.