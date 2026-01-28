Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de barış ve istikrar yeni fırsatlar açacak

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte empati ve farkındalık ön plana çıktı. 'Empatiyle Bak' farkındalık etkinliğiyle birlikte, görme engelli bireylerin toplumsal yaşamda karşılaştığı engellere dikkat çekilirken, empati kurmanın ve erişilebilir yaşam alanlarının önemine vurgu yapıldı.

Etkinlik kapsamında meydanda kurulan empati parkurunda vatandaşlar, gözleri bağlı şekilde görme engellilerin kullandığı beyaz baston ile yürümeye çalıştı. Parkurda yer alan çeşitli engelleri aşmaya çalışan katılımcılar, görme engellilerin yaşadığı güçlükleri birebir deneyimledi.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, 'Empatiyle Bak' isimli bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Şile Limanı'nda nadir görüntü... İki kuğu ilgi odağı oldu

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.