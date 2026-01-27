Giresun'da 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı ikinci döneminin huzur ve güven ortamı içerisinde geçmesi amacıyla düzenlenen 'İkinci Dönem Tedbirleri Toplantısı' Vali Yardımcısı Alpaslan Altınışık başkanlığında gerçekleştirildi.

GİRESUN (İGFA) - Giresun Valiliği Konferans Salonunda 27 Ocak Salı günü saat 10.00'da düzenlenen toplantıda, 2 Şubat 2026 tarihinde başlayacak olan ikinci yarıyıl öncesinde öğrencilerin güvenliği, okul çevrelerindeki denetimler ve trafik tedbirleri en ince ayrıntısına kadar değerlendirildi.

OKUL ÇEVRELERİNDE 'SIFIR TOLERANS'

Toplantıda, çocukların her türlü olumsuzluktan uzak tutulması ve trafik güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması hedeflendi.

İçişleri Bakanlığı'nın ilgili talimatları doğrultusunda; emniyet, jandarma ve milli eğitim birimlerinin eş güdümlü çalışmasının önemi vurgulandı.

Vali Yardımcısı Alpaslan Altınışık başkanlığındaki toplantıya; Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Giresun Şubesi temsilcileri katıldı. Ayrıca okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ve servis taşımacılığı temsilcileri de hazır bulunarak görüş ve önerilerini paylaştılar.

Toplantı gündemi kapsamında; İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, okul çevresindeki asayiş ve trafik denetimleri üzerine, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise okul içi güvenlik ve eğitim süreçleri üzerine kapsamlı sunumlar gerçekleştirdi.

Toplantı sonunda, öğrenci servislerinin denetiminden okul kantinlerine, okul çevrelerindeki metruk binalardan uyuşturucu ile mücadeleye kadar pek çok konuda kararlılık mesajı verildi.