Bursa'nın Yıldırım ilçesini daha sağlıklı, güvenli ve konforlu bir kente dönüştürmek için; ulaşımdan altyapıya kadar her alanda geliştirdiği projeleri bir bir hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlarını da sürdürüyor.

BURSA (İGFA) - 2019 yılından bu yana; Piremir, Güllük-Mimarsinan, Millet ve Bağlaraltı Pazar alanlarını hizmete açan Yıldırım Belediyesi, Yavuzselim Mahallesi'ne de Kapalı Pazar Alanı ve Gençlik Merkezi kazandırıyor.

Yıkılan pazar alanının yerinde, 4 bin 500 metrekare taban alanı üzerine, 7 bin 200 metrekare inşaat alanına sahip olacak yapı, zemin üstü bir kat olarak inşa ediliyor. İnşaat çalışmalarının aralıksız devam ettiği Yavuzselim Kapalı Pazar Alanı ve Gençlik Merkezi'nin; zeminin katında 234 tezgahlı modern pazar alanı ve teknik birimler birinci katında ise kütüphane, toplantı salonu, bilgisayar sınıfı, çocuk çalışma odası ve kafeterya yer alacak.

'AĞUSTOS'TA HİZMETE AÇILACAK'

Yavuzselim Kapalı Pazar Alanı ve Gençlik Merkezi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Mahallelerimizin değerini yükseltecek yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Çalışmalar tamamlandığında burası yalnızca bir pazar yeri değil; aynı zamanda gençlerimizin buluştuğu, çocuklarımızın kitap okuduğu, ailelerimizin nefes aldığı, mahalle sakinlerimizin sosyalleştiği bir yaşam merkezi haline gelecek. Şu anda inşa çalışmalarının yüzde 45'inin tamamlandığı Yavuzselim Kapalı Pazar Alanı ve Gençlik Merkezimizi inşallah Ağustos ayında hizmete açacağız' diye konuştu.