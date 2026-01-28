Bunlar da ilginizi çekebilir

Kamu-üniversite iş birliğinin, kurumlar arası uyum ve koordinasyonun öneminin vurgulandığı ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin ardından hediye takdimiyle sona erdi.

Görüşmede, Rektör Sözbir, Vali Makas'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, üniversitenin eğitim-öğretim faaliyetleri, yürütülen projeler, bölgesel kalkınmaya yönelik çalışmalar ile üniversite-şehir bütünleşmesini güçlendiren faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Ziyarette, Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Vali Makas'ı üniversitede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Mehmet Makas ise gösterilen misafirperverlikten dolayı Rektör Sözbir'e teşekkür etti.

Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i makamında ziyaret etti.

