Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Temel Fotoğrafçılık Eğitimi, 200'ü aşkın katılımcıyla başladı. Fotoğraf sanatçısı Zeki Akakça'nın eğitmenliğinde 6 hafta sürecek eğitim programı, uygulama gezileri ve özel bir sergiyle taçlanacak.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehre sanat dolu bir soluk getirmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Temel Fotoğrafçılık Eğitimi' 200'ü aşkın kursiyerin katılımıyla start aldı.

DBB Kongre ve Kültür Merkezi seminer salonunda gerçekleştirilen eğitim, Laodikya Fotoğraf Topluluğu (LAFOT) kurucusu ve başkanı, fotoğraf sanatçısı Zeki Akakça tarafından veriliyor.



TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİMLER VERİLECEK



Denizli'nin kültürel hayatına yeni fotoğraf sanatçıları kazandırmayı hedefleyen eğitimde, teorik derslerin yanı sıra uygulamalı dersler de yer alacak. Bu eğitimler için organize edilecek gezilerde, kursiyerler ışığı ve kompozisyonu sahada deneyimleyecek. Eğitime katılanlar şehri karış karış gezerek en iyi kareyi yakalamaya çalışacak.



TOPLAM 6 HAFTALIK YOĞUN BİR MARATON



6 hafta sürmesi planlanan eğitimin ardından kursiyerlere katılım belgeleri verilecek. Ayrıca kurs süresince çekilen en iyi kareler, düzenlenecek özel bir sergiyle Denizli halkının beğenisine sunulacak.

Yoğun talep nedeniyle mevcut dönemde kayıt olamayan fotoğraf tutkunları için düzenlenecek olan ikinci dönem eğitimlerin başvuru tarihleri de tekrar duyurulacak.