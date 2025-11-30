Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, açılışı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımı ile yapılan 'Şehir ve Aile Şûrası' tamamlandı.

KONYA (İGFA) - Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde iki gün boyunca düzenlenen 'Şehir ve Aile Şûrası' Türkiye'nin dört bir yanından farklı sektör ve kurumlardan katılan komisyon üyeleriyle yedi farklı komisyonda gerçekleşti.

Komisyon başkanları, kapanış oturumunda ortaya konulan çalışmaları anlattı. 'Sosyal Destek Mekanizmaları ve Aile Refahı' Komisyonu Başkanı Prof. Dr. İslam Can, yaptığı konuşmada katılımcılara ailenin gelişmesini sağlayabilecek, aile kurumunun güçlenmesini sağlayacak sorular ve öneriler yönelttiklerini aktardı.

'Kültürel Kimlik, Değer Aktarımı ve Aile' Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Bülent Dilmaç, uzun süren bir çalışma sonunda ortaya çıkan sürecin amacına ulaşmasını temenni etti. Dilmaç, programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

'Ruh Sağlığı, Psikososyal Destek ve Aile İletişimi' Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Akça, çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederek, alınan kararlar ve çıktılar doğrultusunda politikaların en faydalı şekilde uygulanmasını temenni etti. 'Kırılgan Grupların Ailedeki ve Şehirdeki Yeri' Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Erdal Hamarta, 'yaşlı ve engelli dostu hizmetler ve bakım ekosistemi' başta olmak üzere ele aldıkları konu başlıklarında konuştu.

'Aile Dostu Şehir' Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Faruk Karaaslan, özellikle yerel yönetimlerin aile dostu şehir planlamaları için neler yapabileceğine dair bir çalıştay düzenlediklerini ve 5 alt başlıkta bu çalıştay sonuçlarını toparladıklarını kaydetti.

'Aile içi Risklerin Önlenmesi ve Koruyucu Yerel Politikalar' Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Serap Daşbaş, bütün oturumlar boyunca daha çok aile içi şiddet ve ailedeki risk konularına değindiklerini söyledi. Daşbaş, şiddetin önlenmesine ve şiddetle mücadeleye dair bir takım öneriler geliştirdiklerini aktardı.

'Dijitalleşme ve Aile Dinamikleri' Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Gölcü, oturumlarda Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen farklı katılımcılarla beraber bir tartışma yürüttüklerini ifade etti.

'ŞÛRADA İŞ BİRLİĞİNİN EN GÜZEL ÖRNEĞİNİ GÖSTERDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Mehtap Bingül de Konya Büyükşehir Belediyesi'ne organizasyondaki çalışmaları dolayısıyla teşekkür ederek, '7 Komisyon 7 farklı konu. Aile refahından kültür kimliğine, ruh sağlığından bağımlılığa, kırılganlığa kadar ülkemizin her köşesinde konu olan ve değinilen çok değerli konular görüşüldü, konuşuldu. Çok güzel bir ortak akılla çok güzel sonuçlar ortaya çıktı. Aileyi güçlendirmek, merkezden yerele, yerelden tekrar tüm ülkeye yayılması ortak bir iş birliği gerektiriyor. Bu şûrada bu iş birliğinin en güzel örneğini gösterdiğimizi düşünüyorum' dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, şûra boyunca aile kurumunun karşı karşıya kaldığı güncel meseleleri derinlikli biçimde ele alarak değişen dünyada ailenin nasıl güçlendireceğini istişare ettiklerini söyledi. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür eden Uzbaş, 'Ortaya çıkan görüşler, öneriler ve ortak akıl inşallah hem Konya'mızın hem de ülkemizin aile odaklı politikalarına güçlü bir rehber olacaktır. Şûramızdan çıkan somut önerileri titizlikle değerlendirecek, yol haritasını hep birlikte hayata geçireceğiz' ifadelerini kullandı.