Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 1. Opera ve Bale Günleri, Çaykovski'nin 'Kuğu Gölü' balesiyle sona erdi.

DENİZLİ(İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 1. Denizli Opera ve Bale Günleri, kültür ve sanatın en nitelikli eserlerini kente taşıdı.

Aşk-ı Memnu Operası ile açılışı yapılan festival, Laodikya Batı Tiyatrosu'nda sahnelenen Senfonik Neşet Ertaş Türküleri ve Hierapolis Antik Kenti'nde Carmina Burana ile geniş kitlelere ulaştı. Festival, P.İ. Çaykovski'nin 'Kuğu Gölü' balesi ile sona erdi. Muhteşem final gecesine, 7'den 70'e yüzlerce sanatsever katılım sağladı.





GÖRKEMLİ FİNAL GECESİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ



Tüm dünyanın hayranlıkla izlediği başyapıt, DBB Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda sahnelendi. Gösteri, yoğun ilgi nedeniyle Mehmet Gazi Salonu'nda da canlı yayın ile eş zamanlı olarak sinevizyonda izlendi. Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen iki perdelik eser, izleyenlere gerçek bir klasik bale deneyimi sundu. Koreografileri Marius Petipa ve Lev Ivanov'un izinden G. Armağan Davran ve A. Volkan Ersoy'un sahneye taşıdığı başyapıt, sahnede kullanılan dekor, ışık şovları, kostümler ve dansçıların performansıyla izleyenleri adeta büyüledi.





'SANAT ŞEHRİ DENİZLİ VİZYONUMUZA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIK'



Denizli Opera ve Bale Günleri'nin sadece bir etkinlik değil, uzun soluklu bir kültür hamlesi olduğunu vurgulayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Bu etkinlikler uzun yıllar sürecek büyük bir kültür yolculuğunun ilk adımı olarak Denizli'de bir iz bıraktı. Denizli'mizin kültürel zenginliklerini tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.





'SANAT DOLU BİR GECEYE HEP BİRLİKTE TANIKLIK EDİYORUZ'



Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, 'Vizyonumuzda 'Ege Şehri Denizli', 'Sanat Şehri Denizli' derken bir hayalimiz vardı. Düzenlediğimiz bu sanat dolu etkinlikler ile bu vizyonumuza bir adım daha yaklaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün bu salonda sadece Denizlilileri değil, Ege'nin birçok şehrinden gelen sanatseverlerimizi ağırlıyoruz. Sanat dolu bir geceye hep birlikte tanıklık ediyoruz. Denizli'nin kültür-sanat kimliğini güçlendiren adımları atmaya devam edeceğiz. Bu geceye emek verenlere ve katılım sağlayan siz değerli misafirlerimize teşekkür ediyoruz' dedi.





GECEYE KATILAN SANATSEVERLERDEN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR



Opera ve Bale Günleri'nin kapanışına katılan vatandaşlar, kente böyle nitelikli bir etkinliği kazandıran Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. Sanatseverler, Türkiye'nin farklı şehirlerinden getirilen seçkin eserleri Denizli'de izleme fırsatı bulmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, özellikle 'Kuğu Gölü' balesinin görkemli sahnelenişinin kendilerine unutulmaz bir deneyim yaşattığını belirtti. Sanat dolu bu yolculuğun devam etmesi temennisinde bulunan izleyiciler, kültürel etkinliklerin şehrin sosyal yaşamına büyük bir zenginlik kattığını ifade etti.