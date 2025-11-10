Konya Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl ilçelerde ilgiyle takip edilen Şehir Konferansları, bu yıl da Türkiye'nin sevilen isimlerini Konyalılarla buluşturmaya başladı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin kültür, sanat ve eğitim hayatına katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği Şehir Konferansları bu yıl da ilçelerde başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin tanınmış şair, yazar, akademisyen ve araştırmacılarını ilçelerde Konyalılarla bir araya getiren Şehir Konferansları'nın, şehrin kültür ve sanat hayatına önemli katkı sunduğunu söyledi.

Şehir Konferansları kapsamında birbirinden kıymetli isimleri Konyalılarla buluşturmaya devam ettiklerini belirten Başkan Altay, 'Bu yıl da ilçelerde yaşayan hemşehrilerimizle ülkemizin kıymetli isimlerini bir araya getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Şairlerden yazarlara, akademisyenlerden araştırmacılara kadar geniş bir yelpazede hazırladığımız bu zengin programla toplumun her kesimine ulaşmayı hedefliyoruz. Tüm hemşehrilerimizi Şehir Konferansları'na davet ediyoruz' ifadelerini kullandı.

İLK PROGRAMLAR SEYDİŞEHİR VE AKŞEHİR'DE DÜZENLENDİ

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Konferansları'nın bu yılki ilk programında Altay Cem Meriç, 'Biz Kimiz?' başlıklı söyleşisiyle Seydişehirlilerle bir araya geldi.

Etkinlikler kapsamında Dilek Cesur ise 'Geçmişe Bay Bay, Geleceğe Hay Hay' başlıklı söyleşisiyle Akşehirlilerle buluştu.

İLÇE ŞEHİR KONFERANSLARI DEVAM EDİYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Konferansları'nda; Saliha Erdim 12 Kasım Çarşamba günü 'Geniş Ailede Dengeleri Koruyabilmek' konulu programıyla Beyşehir'de; Mehmet Emin Ay 13 Kasım Perşembe günü 'Ailede Huzur Nasıl Sağlanır' konulu programıyla Hadim ve Bozkır'da; Sertaç Abi 14 Kasım Cuma günü 'Erdem Olacak Çocuk' konulu programıyla Ereğli'de; Merve Gülcemal 16 Kasım Pazar günü 'Gençlik Nereye Gidiyor' konulu programıyla Cihanbeyli'de; Necmettin Nursaçan 17 Kasım Pazartesi günü 'Müminin Dünyadaki Cenneti Aile' konulu programıyla Derbent ve Kadınhanı'da; Nihat Hatipoğlu 'Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru' konulu programıyla 18 Kasım Salı günü Doğanhisar ve Hüyük'te, 19 Kasım Çarşamba günü ise Güneysınır ve Çumra'da; Mehmet Emin Ay 'Ailede Huzur Nasıl Sağlanır' konulu programıyla 22 Kasım Cumartesi Kulu, 23 Kasım Pazar günü ise Çeltik ve Yunak'ta; Necmettin Nursaçan 'Müminin Dünyadaki Cenneti Aile' konulu programıyla 24 Kasım Pazartesi günü Sarayönü'de; Gri Koç 'YKS'de Derece Taktikleri' konulu programıyla 26 Kasım Çarşamba günü Karapınar'da; Nurullah Genç 'Kelimenin Esrarı' konulu programıyla 27 Kasım Perşembe günü Altınekin'de; Talha Bora Öge 'Gölge ve Orkestrası Şiir Türkü Konseri' konulu programıyla 30 Kasım Pazar günü Ilgın'da Konyalılarla bir araya gelecek.