Konya Büyükşehir Belediyesi, Hz. Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenlerinde şehre gelen misafirleri en güzel şekilde ağırlamak için şehir merkezini özel aydınlatmalarla süsledi. Konya akşamlarını ışıl ışıl yapan aydınlatmalar Şeb-i Arus haftasına ayrı bir canlılık ve manevi atmosfer kazandırdı.

Bu kapsamda Mevlana Caddesi ve Meydanı'ndan Tarihi Bedesten'e, Türbeönü Çarşılarından Aslanlı Kışla Caddesi'ne ve Mevlana Kültür Merkezi'ne kadar geniş bir alanda uygulanan ışıklandırmalar, ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor.

Bu yıl yapılan aydınlatma çalışmalarının en dikkat çekici unsurları arasında saçak aydınlatma uygulamaları ve ay-yıldız motifleri yer alıyor. Şehrin dokusuna uygun şekilde hazırlanan bu estetik tasarımlar, hem manevi atmosferin ruhuna hitap ediyor hem de Konya'nın misafirperverliğini görsel olarak yansıtıyor.