Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Engelsiz Hobi Atölyeleri, yıl boyunca eğitim alan özel gereksinimli bireylerin emekle hazırladığı el sanatları ürünlerini Agora AVM'de vatandaşların beğenisine sundu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Hobi Atölyeleri'nde eğitim alan özel gereksinimli bireylerin yıl boyunca emekle hazırladığı el sanatları eserleri, Agora AVM'de sergiledi. Ahşap boyama, seramik, takı tasarımı, resim ve çeşitli dekoratif çalışmaların yer aldığı sergiye ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı.

Özel gereksinimli bireylerin özenle ürettiği ahşap boyama, seramik, takı tasarımı, resim ve çeşitli dekoratif çalışmaların yer aldığı sergi, estetik niteliklerinin yanı sıra taşıdığı anlamla da büyük takdir topladı. Sergide yer alan çalışmalar, ziyaretçilere özel bireylerin yeteneklerini yakından görme fırsatı sundu. Gün boyu süren ziyaretler, hem özel bireyler hem de aileleri için unutulmaz ve renkli anlara ev sahipliği yaptı.

YETENEKLERİ GÖRÜNÜR KILMAYA DEVAM EDİYORUZ

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Engelsiz Hobi Atölyeleri aracılığıyla özel bireylerin üretime katılımını desteklemeye, toplumsal görünürlüklerini artırmaya ve yeteneklerini ortaya çıkarmaya devam ediyoruz. Agora AVM'de öğrencilerimiz tarafından açılan bu sergi, üretim güçlerinin toplumla buluşturulması ve farkındalık oluşturulması adına oldukça anlamlı ve renkli bir etkinlik olmuştur' ifadelerine yer verildi.