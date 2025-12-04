Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Meram, Karatay ve Selçuklu belediyelerinin ev sahipliğinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde özel gereksinimli bireyler ve aileleri bir araya geldi.

KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen program 80'ler ve 90'lar dönemine ait Nostaljik Şarkılar ile Özel Gençler Bando Takımı'nın konseri ile başladı. Ardından Dolappare Kur'an Kursu işitme engelli kursiyerlerinin sessiz Kur'an okuması ve Konya İl Müftüsü Ali Öge'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Programda konuşan Anadolu Kartalları Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Kudret Şen, kulüp olarak 2025 yılında elde ettikleri başarılardan bahsederek, desteklerinden dolayı Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şube Başkanı Ahmet Mıhçı, 'Sokaklarımız, kaldırımlarımız düzgün bir hale geldi. Otobüslerimiz binilir bir hale geldi. Bugün bizleri bir araya getiren Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Meram Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Melih Güçlü, Meram Belediyesi olarak yılın 365 günü özel gereksinimli bireylere sahip çıkmak için çalıştıklarını vurgulayarak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü en içten duygularıyla kutladığını söyledi.

'YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARLA TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLUYORUZ'

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 'Birlik ve beraberlik içerisinde Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde 'Engelsiz Konya' hedefine adım adım yaklaştık. Şu anda yaptığımız çalışmalarla elhamdüllillah Türkiye'ye örnek oluyoruz. Konya'da ulaşımda engelsiz şehir, Konya'da parklarda, binalarda engelsiz şehir olma yolunda çok ciddi mesafeler aldık. Hamdolsun Karatay Belediyesi olarak Türkiye'nin en büyük ve en modern engelsiz yaşam merkezini şehrimize kazandırdık. 3 Aralık Gününüzü tebrik ediyorum' değerlendirmesini yaptı.

'ZİHİNLERİMİZDE BULUNAN ENGELLERİ ORTADAN KALDIRIYORUZ'

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, hep birlikte engelleri ortadan kaldırmaya çalıştıklarını dile getirerek, 'Son dönemde hem devletimizin yaptığı çalışmalar hem de yerel yönetimlerimizin yaptığı çalışmalarla, sivil toplum örgütlerimizle de birlikte hem fiziki anlamda şehirlerimizde bulunan engelleri ortadan kaldırıyoruz hem de zihinlerimizde bulunan engelleri ortadan kaldırıyoruz. Bu engelleri kaldırdıkça da aslında engelli diye tanımladığımız kardeşlerimizin ne kadar becerikli, ne kadar başarılı olduklarını görüyoruz' diye konuştu.

Program öncesinde Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından fuaye alanına kurulan; karaoke etkinliği, basketbol oyunu, işaretin sesi oyunu, dokun tahmin et oyunu, dokunsal sayı eşleştirme gibi oyun alanlarında özel bireyler kendileri için hazırlanan akşamın keyfini çıkardı.