İzmir Narlıdere Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, otizmli bir çocuğun hayatına annesinin gözünden bakan 'Özel Anne' oyununa ev sahipliği yaptı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de Narlıdere, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, otizmi bir engel olarak değil, yaşamın doğal bir parçası olarak ele alan 'Özel Anne' oyununa ev sahipliği yaptı.

Kendisi de otizmli bir çocuğa sahip olan Elif Kahraman'ın yazıp oynadığı, Caner Doğruyol'un yönetmenliğini üstlendiği tek perdelik oyun sanatseverlerden büyük alkış aldı. Oyununu tüm annelere ithaf eden başarılı yazar ve oyuncu Elif Kahraman, tek kişilik performansıyla kendi yaşam yolculuğundan izleri, Narlıdereli sanatseverlerle buluşturdu. Narlıdere Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, hem sanatın birleştirici gücünü hem de farklılıkların toplumdaki değerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Tiyatro gösterisi öncesinde Down sendromlu yetenekler Bengisu Çetin ve Hasan Kudar'ın sundukları vals gösterisi de sanatseverlerden büyük alkış aldı. Narlıdere Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinlik kapsamında, özel gereksinimli bireyler ve aileleri de fuaye alanında düzenlenen etkinlikte keyifli anlar yaşadı.