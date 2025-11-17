AK Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci Karatay Spor Okullarını ziyaret etti.

KONYA (İGFA) - AK Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci Karatay Spor Okullarında eğitim gören minik sporcuların antrenmanını ziyaret ederek sporun çocukların gelişimindeki önemine dikkat çekti.

Başkan Hasan Kılca, Karatay Spor Okulları bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri ve sporcu yetiştirme programları hakkında Milletvekili Ünal Karaman'a bilgi verdi. Karatay'da sporun her yaş grubuna ulaşması için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirten Kılca, ilçedeki gençlik ve spor yatırımlarına destek veren Ünal Karaman'a teşekkür etti.

BAŞKAN KILCA AHMET ÇALIK PARKI'NDA DA MİNİKLERLE BİR ARAYA GELDİ

Ziyaretin ardından Ahmet Çalık Parkı'na geçen Başkan Hasan Kılca, parkta bulunan çocuklarla da bir araya geldi. Miniklerle sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Kılca, çocukların enerjisinin ve neşesinin kendilerine ilham verdiğini ifade etti.

HASAN KILCA: ÇOCUKLARIMIZIN NEŞESİ BİZE İLHAM OLUYOR

Başkan Hasan Kılca, gençlerin ve çocukların sosyal gelişimlerine büyük önem verdiklerini vurgulayarak şunları söyledi; 'Karatay'da çocuklarımızın spora yönelmesi, disiplin kazanması ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çocuklarımızı geleceğe hazırlarken sporu hayatlarının bir parçası haline getirmeyi önemsiyoruz. Amacımız, onların sağlıklı, mutlu ve başarılı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak. Çocuklarımızın enerjisi ve neşesi bizlere güç katıyor. Onlarla geçirdiğimiz her an, ilçemizi daha güzel yönetme noktasında bize ilham veriyor. Karatay Spor Okulları'nda sporcu yetiştirme çalışmalarımıza destek veren Sayın Milletvekilimize de teşekkür ediyorum.'



