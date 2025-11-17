Bursa İnegöl Belediye Spor Kulübü spor tırmanış sporcuları, Samsun'da düzenlenen müsabakalarda iki ayrı kategoride Türkiye Şampiyonluğu ve Türkiye 2'nciliği elde etti. 2 sporcu aynı zamanda milli takıma da davet edildi.

BURSA (İGFA) - Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun Spor Tırmanış Genç A/B kategorisinde Samsun'da düzenlediği şampiyonaya İnegöl Belediye Spor Kulübü de katıldı. İnegöllü sporcular şampiyonada gösterdikleri başarılarla dikkat çekti.

HEM DERECEYE GİRDİLER HEM MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİLER

Müsabakalarda Genç B kategorisinde yer alan Bilal Eltutan, Türkiye Şampiyonu oldu. Genç A kategorisinde ise Sefa Yaman Türkiye 2'nciliğini elde etti. Aynı zamanda genç kategoride 2 sporcu da 2026 yılı milli takım kadrosunda yer almaya hak kazandılar.

EN İYİ ANTRENÖR KUPASI DA İNEGÖL'E GELDİ

Alınan bu başarılarla şampiyonada En İyi Antrenör Kupası ve unvanı ise İnegöl Belediye Spor Kulübü antrenörü Bülent Aktaş'a verildi.