Konya Karatay Belediyesi tarafından düzenlenen 'Huzur Vakti'nde Mesneviden İnciler Hat Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

KONYA (İGFA) - Mevlana'nın evrensel hoşgörü mesajlarını hat sanatının zarif dokunuşlarıyla buluşturan sergi, Şeb-i Arus haftasına özel olarak sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Mevlana'nın 752'nci Vuslat Yıl Dönümü ile 2025 Türkiye-İran Kültür Yılı kapsamında hazırlanan sergi, Karatay Belediyesi'nin ev sahipliğinde Karatay Kültür Merkezi'nde kapılarını açtı. Mesnevi'den seçilen bölümlerin hat sanatıyla yeniden yorumlandığı eserler, Mevlana'nın düşünce dünyasını sanatın evrensel diliyle aktarıyor.

Açılış programına; AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, İran Kültür Müsteşarı Dr. Seyed Ghasem Nazemi, Geleneksel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Fuat Baysal ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Nihat Kağnıcı katıldı. Protokol üyeleri, serginin küratörlüğünü üstlenen Nihat Kağnıcı'nın rehberliğinde eserleri gezerek çalışmalara ilişkin detaylı bilgi aldı.

İKİ KADİM COĞRAFYANIN SANATI SERGİDE BULUŞTU

Türkiye-İran Kültür Yılı etkinliklerine de katkı sunan sergi, iki ülkenin ortak kültür ve medeniyet birikimini hat sanatıyla yeniden yorumluyor. Mesnevi'den seçilmiş bölümleri hat sanatıyla bir araya getiren eserler, yerli ve yabancı ziyaretçilere Mevlana'nın mesajlarını sanat yoluyla aktarıyor. 'Huzur Vakti'nde Mesneviden İnciler Hat Sergisi', Şeb-i Arus haftasında ziyarete açık olacak.

NAZEMİ: KÜLTÜREL İŞ BİRLİKLERİ İKİ ÜLKENİN DOSTLUK BAĞLARINI PEKİŞTİRMEKTEDİR

Programın açılışında konuşan İran Kültür Müsteşarı Dr. Seyed Ghasem Nazemi, Türkiye-İran Kültür Yılı çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerin iki ülke arasındaki köklü ilişkilerin daha da derinleşmesine katkı sunduğunu belirtti.

Konya'nın Mevlana'nın manevi mirasını yaşatan önemli bir kültür merkezi olduğunu ifade eden Nazemi, Karatay Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen serginin bu kapsamda anlamlı bir adım olduğunu vurguladı. Dr. Nazemi konuşmasında şu ifadeleri kullandı; 'Bugün Konya'da, kültürel bir program vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. İranlı hat sanatçılarının Mesnevî'den seçilmiş beyitler ve Mevlana'nın şiirlerinden ilhamla hazırladığı eserlerin yer aldığı bu sergiye Konya'nın ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyuyoruz. Karatay Belediyesi'nin katkıları ve Konyalı vatandaşların yoğun ilgisi, kültürel iş birliğimizin ne kadar güçlü ve karşılıklı olduğunu bir kez daha göstermektedir. Bu kültürel etkileşimlerin, Türkiye ile İran arasındaki dostluk, anlayış ve iş birliğini daha da pekiştireceğine inanıyoruz.'

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 17 Aralık'a kadar sürecek sergiye tüm vatandaşları davet etti. Hasan Kılca, 'Huzur Vakti'nde Mesneviden İnciler Hat Sergisi'nin Şeb-i Arus haftasına ayrı bir anlam kattığını ifade etti.

İranlı sanatçıların hazırladığı eserlerin büyük bir emeğin ürünü olduğunu belirten Başkan Kılca, çalışmanın hem sanatsal hem de kültürel açıdan önemli bir değer taşıdığını söyledi. Kılca; 'İranlı sanatçılarımızın hazırladığı bu özel hat sergisini il başkanımızla, ilçe başkanımızla ve meclis üyelerimizle birlikte ziyaret ettik. Mesnevi'den seçilen anlamlı sözlerin hat sanatıyla yorumlanması gerçekten çok kıymetli bir çalışma ortaya koymuş. Eserlerde hem Mevlana'nın manevi mirasının hem de hat sanatının ince detaylarının aynı çatı altında buluştuğunu görüyoruz. Emeği geçen tüm sanatçılarımızı gönülden tebrik ediyorum.' dedi.

Başkan Kılca, serginin Türkiye-İran Kültür Yılı'na da güçlü bir katkı sunduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı; 'Kültür ve medeniyet açısından köklü bağlara sahip iki coğrafyanın sanatla buluşması, bu yılın ruhuna çok yakışıyor. Karatay Belediyesi olarak böylesine anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm hemşehrilerimizi ve Konya'ya gelen misafirlerimizi bu güzel sergiyi ziyaret etmeye davet ediyorum.'

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ise 752. Vuslat Yıldönümü etkinliklerinin Konya için büyük bir anlam taşıdığını belirtti.

7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Mevlana'yı Anma Törenleri'nin şehre önemli bir kültürel hareketlilik kazandırdığını ifade eden Özgökçen, İranlı sanatçıların eserlerinden oluşan hat sergisinin de bu kapsamda değerli bir katkı sunduğunu söyledi.














