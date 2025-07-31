Gençlerin kariyer yolculuğuna rehberlik eden “Meslek Sırrı” programı, Karatay’da üniversite adaylarını meslek uzmanlarıyla buluşturdu.KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin, üniversite tercih dönemindeki gençlere meslek seçimi konusunda rehberlik etmek amacıyla düzenlediği “Meslek Sırrı” programı, Konyalı gençlerden büyük ilgi gördü.

MESLEKLER DETAYLI ŞEKİLDE ANLATILDI

13 Ağustos 2025 Çarşamba günü sona erecek tercih süreci öncesinde gerçekleştirilen programda; Tıp, Hukuk, Mimarlık, Bilgisayar Mühendisliği, Psikoloji, Diş Hekimliği, PDR, Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik, İnşaat Mühendisliği, Gazetecilik, Radyo-Televizyon, Sosyal Hizmet, Eczacılık gibi birçok farklı meslek grubu detaylı şekilde tanıtıldı.

Alanında uzman isimler ile birlikte ilgili bölümlerde eğitim gören üniversite öğrencileri, meslekler hakkında bilgi vererek gençlerin kafalarındaki soru işaretlerini giderdi. Gençler program kapsamında ilgi duydukları alanlara dair, birebir iletişim kurarak doğru tercih yapma fırsatı yakaladı.

KILCA: GELECEĞE GÜVENLE BAKAN GENÇLERİMİZ İÇİN ÇABALIYORUZ

Programla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, gençlerin geleceklerini inşa ederken yanlarında olduklarını vurguladı.

Gençlerin doğru ve bilinçli tercihler yapmalarına destek olmak amacıyla “Meslek Sırrı” programını hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Kılca, “Gençlerimizin hayatlarına yön verdikleri bu önemli süreçte onların yanında olmak bizim için çok kıymetli. Karatay Belediyesi olarak gençliğe yatırım yapmayı sürdürüyoruz. ‘Meslek Sırrı’ programımız sayesinde gençlerimiz, seçecekleri meslekleri yakından tanıma imkanı buldu. Hedefimiz; bilinçli tercihler yapan, geleceğine güvenle bakan gençlerin yetişmesine katkı sağlamak. Tüm gençlerimize tercih sürecinde başarılar ve kolaylıklar diliyorum.” dedi.