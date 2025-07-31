Edirne Keşan Merkez Mahalle Muhtarları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Sercan Kemik’i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan Merkez Mahalle Muhtarları, bir süre önce Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Sercan Kemik’i makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında muhtarlar, Kemik’e yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Eğitim alanında Keşan’da yapılabilecek çalışmaların da görüşüldüğü ziyaret, samimi bir atmosferde gerçekleşti. Muhtarlar, mahallelerinde eğitimle ilgili yaşanan sorunları ve ihtiyaçları dile getirirken, Sercan Kemik de yerel yönetimin temek taşları muhtarlarla iş birliğine açık olduğunu vurguladı.

Ziyaret sonunda muhtarlar, Keşan’daki eğitim kalitesinin daha da artırılması temennisiyle Müdür Kemik’e görevinde kolaylıklar diledi.

Sercan Kemik’de ziyaretleri nedeniyle mahalle muhtarlarına teşekkür etti.