Bursa'da İnegöl Belediyesi tarafından bu yıl 38’incisi düzenlenen Uluslararası Kültür Sanat Festivali, dolu dolu geçen etkinlik takviminin ardından dernek çadırlarına yapılan anlamlı ziyaretlerle sona erdiBURSA (İGFA) - 13 Temmuz’da kortej yürüyüşüyle başlayan 38. Uluslararası İnegöl Kültür Sanat Festivali, bir hafta boyunca şehri kültür sanat ve müzikle buluşturdu.

Festival kapsamında, 10 farklı ülkeden gelen halk dansları ekiplerinin 9. Altın Mobilya Ödülü için sergilediği gösteriler büyük ilgiyle takip edilirken, Kültür Park içerisindeki 23 hemşehri derneklerinin de çadırlarda düzenledikleri etkinlikler ve konserle İnegöl’e renk kattı. 20 Temmuz Pazar akşamı sona eren festival, final gecesinde gerçekleşen dernek çadırı ziyaretleriyle tamamlandı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki belediye meclis üyeleri ve siyasi parti temsilcileriyle birlikte; İnegöl Posoflular Derneği, İnegöl Gümüşhaneliler Derneği ve İnegöl Çorumlular Derneği çadırlarını ziyaret etti.

“BU FESTİVAL, BİRLİK VE DAYANIŞMANIN EN GÜZEL TABLOSUDUR”

Ziyaretler sırasında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl’ün çok kültürlü yapısının bu festival sayesinde yeniden ortaya çıktığını belirterek, “38 yıldır devam eden bu festival, sadece bir eğlence organizasyonu değil; aynı zamanda bir dayanışma, hoşgörü ve kültürel zenginlik şölenidir. Farklı illerden, bölgelerden, hatta ülkelerden gelen hemşehrilerimiz, bu şehirde aynı kardeşçe yaşıyor. İşte bu festival, bu kardeşliği somutlaştırıyor. Derneklerimiz kurdukları çadırlarda kültürlerini yaşatıyor, ziyaretçilere kendi yörelerini tanıtıyor. Bu da bizim en büyük zenginliğimizdir.” dedi.

Festivalin, şehirdeki kültürel çeşitliliği ve sosyal dayanışmayı bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Başkan Alper Taban, organizasyonun başarılı geçmesinde büyük katkısı olan dernek yöneticilerine ve gönüllülerine de teşekkür ederek; “Birlikte yaşama kültürünü en güzel şekilde yansıtan bu festival, İnegöl’ün sahip olduğu hoşgörü ve dayanışma ruhunun bir yansımasıdır. Her bir hemşehri derneğimiz, bu ortak kültür sofrasına sundukları değerlerle festivalimize güç kattı. Burada sergilenen samimiyet, emek ve özveri her türlü takdiri hak ediyor. Her bir hemşehri derneğimize bu kıymetli katkıları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu dayanışma kültürünü hep birlikte büyütmeye devam edeceğiz.” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, konuşmasını festivalin hayata geçmesinde emeği geçen sponsor firma ve kurumlara teşekkür ederek sonlandırdı.

DERNEKLERDEN BAŞKAN ALPER TABAN'A TEŞEKKÜR

Ziyaret edilen dernek temsilcileri de İnegöl Belediyesi’ne ve Başkan Taban’a teşekkür ederek, her yıl bu büyük organizasyonda yer almaktan memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Dernek üyeleri, çadırlarda sergiledikleri el emeği ürünleri, yöresel ikramları ve halk oyunlarıyla, kültürel hafızaya katkı sunduklarını dile getirdiler.

Böylece 13 Temmuz’da kortejle başlayan 38. Uluslararası Kültür Sanat Festivali, birlik ve beraberlik vurgusunun altının çizildiği bu ziyaretlerle tamamlanmış oldu.