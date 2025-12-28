Hatay'da 455 bininci afet konutunun teslim töreni sonrası, Anadolu'nun ilk camisi yeniden ibadete açıldı.

KONYA (İGFA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da 455 bininci afet konutunun teslim töreni sonrası, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Habib-i Neccar Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çok büyük emeklerden sonra Habib-i Neccar Camisi'nin restorasyonunu tamamladıklarını, Konyalılar olarak bir görevi daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, 'Restorasyon sürecinde bize desteğini esirgemeyen Konyalı hemşehrilerime, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, değerli hemşehrimiz Murat Kurum beye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkür ediyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anahtar teslim ve toplu açılış töreni sonrası, restorasyonu Konya Büyükşehir tarafından tamamlanan Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar Camii'ni yeniden ibadete açtı.

'ŞEHRİMİZE YAKIŞIR BİR RESTORASYON GERÇEKLEŞTİRDİK'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı açıklamada, Konyalılar olarak bir görevi daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, çok büyük emeklerden sonra Habib-i Neccar Cami'sinin restorasyonunu tamamladıklarını söyledi.

Habib-i Neccar Camisi'nin Anadolu'daki ilk camisi olduğunu anımsatan Başkan Altay, 'Depremden sonra caminin restorasyonunu yapmak Konyalılara ve Konya Büyükşehir Belediyesi'ne nasip oldu. Elhamdülillah şehrimize yakışır bir restorasyon gerçekleştirdik. Çalışmaya emek veren, gönül veren Konyalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışını yaptık. Habib-i Neccar Camisi Hatay'a, ülkemize ve insanlığa hayırlı olsun. Restorasyon sürecinde bize desteğini esirgemeyen Konyalı hemşehrilerime, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, değerli hemşehrimiz Murat Kurum beye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkür ediyorum' değerlendirmesinde bulundu.

ASLINA UYGUN ŞEKİLDE İHYA EDİLDİ

Özgün malzeme ve yapım tekniklerine sadık kalınarak gerçekleştirilen restorasyon süreci kapsamında; kubbe tonozlar özgün planına uygun şekilde yeniden inşa edildi. Minare yapısı güçlendirilerek mevcut taşıyıcı sistem iyileştirildi. Sınıflandırılarak ayrıştırılan 10 bin adet beden taşı, yeniden değerlendirildi. Afet Kazı Başkanlığı tarafından kurtarılarak müzede emanet alınan 181 parça mimari eleman, teslim alınarak yapıya özgün konumlarında yeniden kazandırıldı. Ayrıştırılan mermer, madeni eser ve ahşap malzemelerden 400 parça minberde tekrar kullanıldı. Kalem işleri aslına uygun şekilde yeniden ihya edildi. Yapının korunabilir durumdaki duvarlarında yıkıma başvurulmadan iyileştirme çalışmaları tamamlandı. Çevre düzenlemeleri ile yapı bütüncül bir yaklaşımla yeniden ayağa kaldırıldı.