Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki öğrencilerle buluştu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, okul ziyaretleri kapsamında öğrencilerle bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Başkan Altay, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek, gençlerle sohbet etti. Okulda Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Kapsül Teknoloji Platformu olarak desteklediği takımlarla da bir araya gelen Başkan Altay, yaptığı konuşmada gençlere geleceğe dair önemli tavsiyelerde bulundu.

“KAPSÜL’ÜN ÜNÜ ŞEHİR SINIRLARINI AŞTI”

Başkan Altay, son yıllarda büyük önem kazanan TEKNOFEST’in konumuna dikkat çekerek TEKNOFEST’e hazırlık aşamasına takımlara katkı sağlayan Kapsül Teknoloji Platformu’nun önemini anlattı.

TEKNOFEST ile gençlerin çok önemli bir hedef koyduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Türkiye’de çok fazla sayıda insan kaynağı var. Bu insan kaynağı içerisinden niteliklerini seçmek için çeşitli elemelerden geçmek gerekiyor. Üniversite sınavı, lise sınavı bir eleme ama özellikle yetenekli arkadaşların kendilerini alanlarında geliştirmeleri adına TEKNOFEST yarışmaları, staj imkanları, iş imkanları hem de kendinizi ortaya koymanız için büyük bir fırsat oluşturdu. Onun için Cumhurbaşkanımız ‘TEKNOFEST kuşağı’ diye sizleri ifade ediyor. Biz de KAPSÜL Teknoloji Platformu ile aslında bu konuda çalışmak isteyen takımlara hem malzeme desteği hem de mentorluk desteği veriyoruz. Artık KAPSÜL’de ünü şehir sınırlarını aştı. TEKNOFEST aracılığıyla tüm Türkiye’de bilinen bir marka haline geldi. Tabi bizimki sadece bir destek asıl işin yükü tasarlamak, planlamak, çalışmak, emek sizlere ait. İyi örnekler de diğer arkadaşların motivasyonunu arttırıyor. Dolayısıyla KAPSÜL’e her geçen gün başvuru sayısı artıyor” diye konuştu.

“HER TÜRLÜ İMKANIMIZ DAHİLİNDE SİZİNLE BERABER OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Sağlanan bu birlikteliğin gençler için yeni bir gelecek vizyonu oluşturduğunu dile getiren Başkan Altay, bunu Konyalı gençlerin yapıyor olmasının çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, “Vatanını, milletini seven değerlere sahip, ülkesi için bir şey üretmek isteyen gençlere ihtiyacımız var. İnşallah sizlerin inşa ettiği Türkiye çok daha güzel olacak. Bilgiye sahip olmadan dünyada söz sahibi olunamıyor. Ben bu imkanlardan dolayı değerli müdürümüze, okuldaki öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Buradaki en önemli konu sizin gayretiniz, azminiz ve tek kanatlı kuş uçmaz arkadaşlar, milli manevi değerlerine bağlı, vatanını milletini seven arkadaşlarımızın bu işlerle uğraşıyor olması ülkemiz adına çok kıymetli. Biz de Konya Büyükşehir olarak her türlü imkanımız dahilinde sizinle beraber olmaya devam edeceğiz” dedi.