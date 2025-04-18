Ankara Keçiören Belediyesi’nin düzenlediği Rob-Okul Liseler Arası Çizgi İzleyen Robot Yarışması’nın finali, Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi’nde heyecan dolu müsabakalara sahne oldu.ANKARA (İGFA) - Ankara’nın farklı ilçelerinden 15 okuldan 23 takımın katıldığı yarışta Sincan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı HızlıBİST birinci, Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Takımı Robomogan ikinci, Bağlum Şehit Kaan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı İzci üçüncü oldu. Birinci takıma üst seviye 3D yazıcı, robot kiti ve filament seti, ikici ve üçüncü olan takımlara orta seviye 3D yazıcı, robot kiti ve filament seti hediye edildi.

KIRAN KIRANA YARIŞTILAR

Robotik teknolojinin gelişimine katkı sunmayı, gençleri bilim ve teknoloji alanında üretime teşvik etmeyi amaçlayan yarışma kıran kırana mücadeleye sahne oldu. TEKNOMER’de düzenlenen yarışta lise öğrencilerinin oluşturduğu takımlar hakemler önünde ter döktü.

İlk üçe girme başarısı gösteren takımlara hediyelerini Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç verdi. Yarışmacıları tebrik eden Tunç, “Bilim yolunda nesiller yetiştirmek için her zaman gençlerimizin yanındayız. Hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyoruz” dedi.