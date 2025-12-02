Konya Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireylere yönelik anlamlı bir etkinliğe imza attı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Köklerimiz Engel Tanımaz' temasıyla doğaya katkı sağlayan, kapsayıcı ve farkındalık oluşturmayı amaçlayan fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Aslım Caddesi Keçili Kanalı mevkiinde düzenlenen fidan dikim etkinliğine katılan özel gereksinimli öğrenciler, öğretmenler ve engelli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ellerindeki fidanları toprakla buluşturdu.

Programda konuşan Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şube Başkanı Ahmet Mıhçı, 'Bu güzel havada ve mekanda bizleri bir araya getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a ve ekibine teşekkür ediyorum. Ağaç dikerek gelecek nesillere güzel yeşillikler bırakacağız. Engelliler engel tanımaz' dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş da diktikleri her ağacın hem toprağa hem de geleceğe bir emanet olarak kök salacağını ifade ederek, 'Çünkü toprağa ekilen tek bir ağaç, geleceğe ve kainattaki tüm canlılara bir damla umut, bir nefes hayat olur. Özel gereksinimli kardeşlerimizin yaşamın her alanına aktif katılımı ve ortak yaşam içinde olmaları da bizler için büyük bir önceliktir. Bu vesileyle, yeşil bir geleceğe adım atan tüm özel gereksinimli öğrencilerimize, katkı sunan değerli sivil toplum kuruluşlarımıza ve destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum' diye konuştu.

İlk defa ağaç diken öğrenciler de çok mutlu olduklarını dile getirerek etkinliği düzenleyen Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.