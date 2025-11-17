Manisa Türk Yerel Hizmet-Sen Başkanlığına Hakan Göktaş yeniden seçildi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Öğretmenevinde gerçekleştirilen Genel Kurula MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Manisa Ülkü Ocakları Başkanı Emirhan Sallıtepe, Manisa Kamu_sen Temsilcisi Aydın Akagündüz, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Manisa Kamusen'e bağlı şube başkanları ve sendika üyeleri katıldı.

Türk Yerel Hizmet-Sen Başkanı Hakan Göktaş yaptığı konuşmada 'Türk Yerel Hizmet-Sen; kökü mazide, özü kardeşlikte, gücünü ise Türkiye sevdasından alan bir teşkilattır.

Bizim pusulamız bellidir: Devletine sadakat, milletine bağlılık, hakka ve haklıya korkusuzca sahip çıkmak. Ne konjonktüre göre şekillenen, ne makamların gölgesine sığınan bir anlayışın mensubuyuz. Biz, doğru bildiğini söylemekten çekinmeyen bir iradenin temsilcileriyiz. Bu yolda yürürken karşımıza engeller çıktı, çıkacak. Yenildik Ama hiçbir zaman baş eğmedik. Hiçbir zaman giden çok kötüydü berbattı. yeni gelen Hoş geldi sefa getirdi başımızın üstünde yeri var demedik, hiç bir zaman benim dedemde sizdendi demedik. yılmadık, yılmayacağız. Çünkü bu mücadele bir koltuk mücadelesi değil; emek mücadelesidir, onur mücadelesidir. Sendikacılık makam değil, sorumluluktur. Sendikacılık; üyelerimizin derdiyle dertlenmek, kimsesizlerin sesi olmak, haksız gördüğünde en yüksek perdeden 'dur' diyebilmektir. Bize düşen, birliği büyütmek, dayanışmayı güçlendirmektir. Çünkü biliriz ki: Ayrı düştüğümüzde zayıf, Bir olduğumuzda ise güçlüyüz. Bugün buradan güçlü bir mesaj veriyoruz: Birlikteyiz, kararlıyız, dimdik ayaktayız! Biz bir oldukça, hiçbir güç bizi durduramaz! Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da şubemizi; şeffaf, ilkeli, onurlu,boyun eğmeyen sendikacılık anlayışıyla yönetmeye devam edeceğiz. Bu dava, gönül işidir. Bu dava, yüreğinde vatan ve millet sevgisi taşıyanların davasıdır. Bugün salonda bulunan her bir kardeşimin yüzünde, emeğin ışığını, alın terinin bereketini görüyorum. Bu güç oldukça, bu birlik oldukça, Allah'ın izniyle aşamayacağımız engel, çözemeyeceğimiz sorun yoktur' dedi.