Türkiye Basketbol Ligi'ndeki mücadelesine dolu dizgin devam eden Çayırova Belediyesi, üçüncü haftada karşılaştığı iLab Basketbol'u 103-76 mağlup ederek, sezona üçte üçle başladı.

KOCAELİ (İGFA) - Bu sezon Türkiye Basketbol Ligi'ndeki mücadelesine, şampiyonluk parolasıyla hazırlanan ve lige de güçlü bir giriş yapan temsilcimiz Çayırova Belediyesi, sezonun üçüncü karşılaşmasında sahasında iLab Basketbol'u konuk etti.

Karşılaşmaya Can Uğur Öğüt, Ahmet Kutay Güneş, Roberto Gallinat, Hakan Yapar ve Tarık Sezgün ilk beşiyle başlayan temsilcimiz, ilk çeyrekte savunmada ve hücumda istediği oyunu sergileyemeyen temsilcimiz, periyodu 21-27 geride kapattı. İkinci periyotla birlikte oyuna ağırlığını koyan Çayırova Belediyesi, soyunma odasına 55-46'lık üstünlükle 9 sayı farkla girdi.

GALLİNAT'TAN 18 SAYI

Üçüncü periyotta savunma sertliğini artıran Çayırova Belediyesi, farkı iyiye yükseltti. Karşılıklı basketlerle geçilen son çeyreğin ardından temsilcimiz mücadeleden 103-76'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Çayırova Belediyesi adına, maçın en skorer ismi 18 sayıyla Roberto Gallinat olurken, Jamari Traylor'un 17, Berkay Candan'ın 14, Hakan Yapar'ın 12 ve Erdi Gülaslan'ın 11 sayısı galibiyette büyük rol oynadı.

Maç sonunda değelendirmelerde bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, sahalarında iLab Basketbol'u farklı mağlup ederek üçte üç yaptıklarrını belirterek, 'Mücadele, azim ve takım ruhuyla yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bu galibiyet, tribünlerden gelen güçlü desteğin ve sahadaki inancın eseri' dedi.

Çayırova Belediyesi, dördüncü hafta karşılaşmasında 11 Ekim Cumartesi günü Yalova Basketbol'a konuk olacak.