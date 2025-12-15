Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla 12 ilçeden gelen gençlerle bir araya geldi. Başkan Altay, Konya'nın belediyecilikte ortaya koyduğu modelin Türkiye'ye örnek olduğunu vurguladı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen program kapsamında Halkapınar, Ereğli, Karapınar, Güneysınır, Çumra, Akören, Akşehir, Çeltik, Yunak, Tuzlukçu, Doğanhisar ve Ilgın ilçelerinden gelen gençlerle Akyokuş Kasrı'nda buluştu.

Programda konuşan Başkan Altay, Konya'nın her dönem Türkiye'de belediyecilikte öncü şehirlerden biri olduğunu belirterek, 1994'te Konya'da başlayan yerel yönetim anlayışının bugün ülke genelinde bir başarı hikâyesine dönüştüğünü söyledi. 2014'te yapılan yasal düzenlemeyle merkez dışındaki 28 ilçede de belediyecilik faaliyetlerinin başladığını hatırlatan Altay, 'Bu kadar geniş bir coğrafyada hizmeti koordine etmenin zor olduğu söyleniyordu ama ortaya güçlü bir başarı hikâyesi çıktı' dedi.

Göreve geldikleri 2018 yılından bu yana ilçelerin gelişimi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Başkan Altay, altyapı yatırımlarının büyük ölçüde tamamlandığını, bundan sonraki süreçte sosyal yaşam, tarım ve hayvancılık alanlarına daha fazla odaklandıklarını dile getirdi. Gençlik yatırımlarının öncelikli olduğunu vurgulayan Altay, Bilgehaneler, Lise Medeniyet Akademileri, Gençlik Merkezleri ile Atmosfer, SİA ve Kapsül gibi projelerin Konya'yı gençlik alanında marka şehir haline getirdiğini söyledi. Bu modeli ilçelere de yaygınlaştırmak istediklerini belirten Altay, 'Ülkemiz sizlerin emekleriyle büyüyecek ve gelişecek' ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin 2002'den bu yana Türkiye'de önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini kaydeden Başkan Altay, Türkiye'nin bugün bölgesel ve küresel bir güç konumuna geldiğini söyledi. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna dikkat çeken Altay, yeni dönemde Türkiye'nin dünyada daha güçlü bir liderlik rolü üstleneceğini ifade etti.

Konuşmasında 'Terörsüz Türkiye' sürecine de değinen Başkan Altay, bu konuda kamuoyunda dezenformasyon yapıldığını belirterek, sürecin tek amacının terörü tamamen bitirmek olduğunu vurguladı. Türkiye'nin sadece kendi sınırları içinde değil, bölgesel huzuru da gözetmek zorunda olduğunu dile getiren Altay, 'Birlikte yol yürümeye, ülkemizi çok daha büyük ve güçlü bir hale getirmeye devam edeceğiz' dedi.

Program, gençlerin yoğun ilgisi ve karşılıklı sohbetle sona erdi.