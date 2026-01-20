Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uhdesinde Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Birliği finansmanıyla yürütülen proje kapsamında, şehir merkezinde trafik yoğunluğunun fazla olduğu kavşaklarda yapay zeka destekli akıllı kavşak sistemleri yaygınlaştırılıyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir ve dirençli şehir hedefleri doğrultusunda, şehir merkezinde farklı kavşaklarda bulunan Akıllı Kavşak uygulamasını, Avrupa Birliği (AB) destekli proje ile 14 kritik kavşakta daha hayata geçiriyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'yı çevreye duyarlı, akıllı ve yaşanabilir bir şehir haline getirme hedefiyle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

HEM YAKIT TASARRUFU SAĞLANACAK HEM ŞEHRİN HAVA KALİTESİ İYİLEŞECEK

Ulaşım kaynaklı emisyonların azaltılmasının iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir rol oynadığına dikkat çeken Başkan Altay, 'Bu kapsamda daha önce şehir merkezinde farklı kavşaklarda Akıllı Kavşak uygulamasını hayata geçirmiştik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız uhdesinde Güney İç Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü ortaklığıyla yürüttüğümüz 'Sürdürülebilir ve Dirençli Şehirler için Akıllı Kavşak Tasarımı' projesi kapsamında ise, pilot kavşak olarak İhsaniye Kavşağı'nda hayata geçirmiş ve uygulamadan olumlu sonuçlar elde etmiştik. Şimdi bu yeni projeyi yaygınlaştırarak şehir merkezindeki trafik yoğunluğunun fazla olduğu kritik kavşaklarda da devreye alıyoruz. Bu sayede araçların gereksiz bekleme sürelerini azaltarak hem yakıt tasarrufu sağlıyor hem de şehrimizin hava kalitesini iyileştirmeyi hedefliyoruz' ifadelerine yer verdi.

Projenin uluslararası iş birlikleri açısından da önemli olduğunu ifade eden Başkan Altay, 'Avrupa Birliği destekli bu proje, Konya'mızın uluslararası ölçekte çevreci ve yenilikçi şehirlerarasında yer aldığının da bir göstergesidir. Avrupa Birliği destekli proje için hibe sözleşmesi 24 Aralık 2025 tarihinde imzalanırken, toplam 494 bin 260 avro bütçeye sahip çalışmanın yüzde 90'ı AB tarafından finanse ediliyor. Proje, IPA III AB-Türkiye İklim Değişikliği Hibe Programı kapsamında 12 ay boyunca uygulanacak' diye konuştu.

14 KRİTİK KAVŞAK MODERNİZE EDİLECEK

Uygulanacak proje alanlarıyla ilgili de bilgi veren Başkan Altay, 'Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerimizde yer alan 14 kritik kavşak, yapay zekâ destekli sistemlerle donatılacak. Kavşaklara 360 derece balıkgözü kameralar ve yüksek çözünürlüklü araç algılama kameraları kurulurken, trafik akışı yoğunluğa göre anlık olarak ayarlanacak. Ayrıca emisyon azaltımını bilimsel olarak ölçmek amacıyla CO, CO₂, NO, NO₂, partikül madde ve gürültü gibi parametreleri takip eden güneş enerjili çevresel izleme istasyonları da devreye alınacak. Projede elde edeceğimiz bilgi ve deneyimleri diğer şehirlerle paylaşarak ülkemize katma değer sağlamayı amaçlıyoruz' cümlelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılında kabul ettiği Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) verilerine göre, şehirdeki sera gazı emisyonlarının yüzde 27'si ulaşım sektöründen kaynaklanıyor. Mevcut sabit döngülü sinyalizasyon sistemlerinin neden olduğu gereksiz beklemeler ve rölanti emisyonlarını azaltmayı hedefleyen proje ile trafik akışı gerçek zamanlı verilerle yönetilecek.

Daha önce İhsaniye Kavşağı'nda gerçekleştirilen pilot uygulamada, araç bekleme sürelerinde yüzde 44 azalma sağlanırken, günlük 1,72 ton CO₂ tasarrufu elde edildi. Yeni projeyle birlikte, toplam sera gazı emisyonlarında yüzde 25, araç bekleme sürelerinde ise yaklaşık yüzde 30 oranında düşüş hedefleniyor.