Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Millî Eğitim Bakanlıkları tarafından hazırlanan yönetmelik, elektrik ile ilgili fen adamlarının görev, yetki ve sorumluluklarını düzenliyor. Yönetmelik 1 Mart 2026'da yürürlüğe girecek.

ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, elektrik ile ilgili fen adamlarının yetki, görev ve sorumlulukları yeniden düzenlendi. Yönetmelik, 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde elektrik iç tesisleri proje ve uygulamalarında görev alacak mühendis, tekniker, yüksek tekniker, teknisyen ve teknik öğretmenleri kapsıyor.

Yeni düzenlemeye göre; elektrik iç tesis işlerini üstlenme yetkisi, hesaplanan kurulu güce göre sınıflandırıldı. Örneğin, teknisyenler 1.000 kW'a kadar, teknikerler 2.000 kW'a kadar, teknik öğretmenler ise 2.500 kW'a kadar iş yapabilecek.

Proje hizmetleri için yetki sınırları da kurulu güce göre belirlendi.

Fen adamları, yaptıkları işlerin yürürlükteki kanun, yönetmelik, imar planı, ruhsat ve proje, Türk Standartları ve iş sağlığı güvenliği kurallarına uygunluğundan sorumlu olacak.

Asansör tesisatı ile ilgili sorumluluklar fen adamlarının yetki kapsamına dahil edilmedi.

Yönetmelik, elektrik ile ilgili hizmet vermek isteyenlerin ilgili meslek odalarına kayıtlı olmasını ve şantiye dosyalarında kayıtların bulundurulmasını zorunlu kılıyor.

Ayrıca, 1989 tarihli eski yönetmelik yürürlükten kaldırılırken, yeni yönetmelik 1 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe girecek ve hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ile Millî Eğitim Bakanı birlikte yürütecek.

Söz konusu yönetmeliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz