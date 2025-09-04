Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımın önemli noktalarından biri olan Ahmet Öksüz Üst Geçidi’nde yürüttüğü asfalt yenileme çalışmasını tamamladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Burada yaptığımız asfalt yenileme çalışmasıyla hem sürüş konforunu artırdık hem de uzun yıllar kullanılabilecek sağlam bir altyapı oluşturduk. Hayırlı olsun” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya merkezde vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmeleri için ulaşım yatırımlarına aralıksız şekilde devam ettiklerini söyledi.

Yoğun araç trafiğine sahip bölgelerden Ahmet Öksüz Üst Geçidi’nde asfalt yenileme çalışmasını tamamladıklarını kaydeden Başkan Altay, “Burada yaptığımız asfalt yenileme çalışmasıyla hem sürüş konforunu artırdık hem de uzun yıllar kullanılabilecek sağlam bir altyapı oluşturduk. Çalışmalarda toplam 1.000 ton asfalt kullanıldı. Şehrimizin ihtiyaç olan farklı bölgelerinde benzer çalışmaları sürdüreceğiz. Hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.