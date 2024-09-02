Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi açıldığı günden bu yana büyük ilgi görüyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaklaşık 10 bin yıllık tarihiyle UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Çatalhöyük’ün en güzel şekilde tanıtılması amacıyla şehre kazandırdıkları Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nin yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası olduğunu söyledi.

Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nin, Konya’nın tarihî ve kültürel mirasını tanıtma misyonunu başarıyla yerine getirdiğini kaydeden Başkan Altay; “Türkiye’nin en büyük ahşap kamu binası olma özelliğini taşıyan merkezimiz, açıldığı 2023 yılı Ekim ayından bu yana, 11 ayda 102 bin 500 ziyaretçi sayısına ulaşmış durumda. Bu sayı tesisin amacına ulaştığının ve şehrimizin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına önemli bir katkı sunduğunun göstergesidir. Dünyanın en önemli miraslarından olan Çatalhöyük’ün daha fazla gündem olmasını sağlayan merkezimize ilginin her sene artarak devam edeceğine inanıyorum. Amacımız, tarihi ve kültürel değerleriyle ülkemizin göz bebeği konumundaki şehrimizi tüm dünyaya en güzel şekilde tanıtmak. Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, bundan sonra da Çatalhöyük'ün tanıtımına katkı sağlamaya ve Konya’mızın uluslararası turizm haritasındaki yerini güçlendirmeye devam edecek inşallah. Bu manada merkezimize ilgi gösteren yerli ve yabancı tüm misafirlerimize can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Bu güzel tesisin şehrimize kazandırılmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.