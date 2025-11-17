Türkiye Basketbol Ligi'nin namağlup lideri Çayırova Belediyesi, Ankara deplasmanından da zaferle dönerek, sezona 10'da 10'la başladı. OGM Ormanspor'a konuk olan temsilcimiz, mücadeleden 72-79 galip ayrılmayı başardı.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi, potada yoluna doludizgin devam ediyor. Türkiye Basketbol Ligi 2025-2026 Sezonu'na fırtına gibi bir başlangıç yapan Çayırova Belediyesi, deplasmanda karşılaştığı OGM Ormanspor'u 72-79 mağlup ederek, ligde 10'uncu maçında 10'uncu galibiyetini elde etti.

Dün Ankara M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya, baş antrenör Gökhan Güney'in öncülüğünde Can Uğur Öğüt, Enes Berkay Taşkıran, Roberto Gallinat, Berkay Candan ve Jamari Traylor ilk beşiyle başlayan Çayırova Belediyesi, ilk çeyreği 20-22'lik üstünlükle noktaladı. Maçın ikinci periyodunda da farkı iyice açan Çayırova Belediyesi, devre arasına 37-47'lik üstünlükle girmeyi başardı.

DÖRDÜNCÜ PERİYOT BELİRLEYİCİ OLDU

Üçüncü periyotta ise OGM Ormanspor'un üstünlüğü vardı. Bu periyotta sadece 8 sayı atabilen Çayırova Belediyesi, ilk devrede elde ettiği üstünlüğü kaybetti ve karar periyoduna 56-55 geride girdi. Dördüncü çeyrekte oyuna ağırlığını koyan Çayırova Belediyesi, karşılaşmadan 72-79 galip ayrılmayı başardı. Bu sonuçla ligde bu sezon 10'uncu maçında 10'uncu galibiyetini elde eden Çayırova Belediyesi, namağlup liderliğini sürdürdü.

Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 15 sayılık performansıyla Berkay Candan olurken, Jamari Traylor'un 14, Hakan Yapar'ın 14 ve Can Uğur Öğüt'ün 10 sayısı galibiyette büyük rol oynadı. Maç sonunda Çayırova Belediyesi cephesinde büyük bir sevinç yaşanırken, konu hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, '10 Numara Galibiyet! Ormanspor'u mağlup eden Çayırova Belediyesi Basketbol Takımımızı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Namağlup yürüyüşümüz devam ediyor' dedi.