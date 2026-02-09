Bursa'da Gemlik Kent Konseyi Tiyatro Ekibi, ilk sahne çalışması olan '9 Canlı' adlı polisiye komedi oyununu Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde Gemlik Belediyesi katkılarıyla tiyatroseverlerle buluşturdu.

BURSA (İGFA) - İki perdelik oyun, temposu, mizahı ve güçlü oyunculuk performanslarıyla izleyicilerden tam not alarak ayakta alkışlandı.



Tayfun Türkili'nin yazdığı, yönetmenliğini Emel Öztin'ın üstlendiği, baş rollerinde İmren Aslan ve Rıdvan Özbircan'ın oynadığı oyun; sahnedeki samimiyet, yüksek enerji ve ekip ruhuyla dikkat çekti.

Oyunun sunumunu Gemlik Kent Konseyi Tiyatro Koordinatörü Işık Başaran Aydın gerçekleştirdi.



Gösterim sonunda sahneye çıkan Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş, yaptığı kısa konuşmada; 'Başta yönetmenimiz ve oyuncularımız olmak üzere, koordinatörümüz Işık Hanım'a, sahne önünde ve sahne arkasında emek veren tüm ekibimize teşekkür ediyorum. Bu oyun yaklaşık beş ay boyunca büyük bir emekle hazırlandı. Bugün aldığımız alkışlar, arkadaşlarımızın bu emeğin hakkını fazlasıyla verdiğini gösteriyor. Ayrıca bu güzel gecede salonumuzu dolduran kıymetli seyircilerimize de ekibim adına gönülden teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.





Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren yaptığı konuşmada, Gemlik Belediyesi ve Gemlik Kent Konseyi iş birliğiyle sahnelenen '9 Canlı' adlı oyunu büyük bir keyifle izlediklerini belirterek, sahnedeki emek, samimiyet ve enerjinin sanatın birleştirici gücünü bir kez daha gösterdiğini ifade etti. Deviren, Gemlik'i yalnızca sporda değil, sanatta da daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.



İlk oyunlarıyla izleyiciden tam not alan Gemlik Kent Konseyi Tiyatro Ekibi, sanatın birleştirici gücünü sahneye taşıyarak Gemlik'te tiyatro adına umut veren bir başlangıca imza attı.