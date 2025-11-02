Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi'ni ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.

KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından Bosna Hersek Mahallesi'ne kazandırılan ve Konya'da kütüphanecilik kavramına yeni bir soluk getiren Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi yeni eğitim döneminde de öğrencilerin uğrak mekanı olmaya devam ediyor.

Vize sınavları döneminde yoğunluğu daha da artan kütüphaneyi Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Selçuklu Gençlik Meclisi ile birlikte ziyaret etti. Ziyarette ders çalışan öğrencilerle sohbet eden Başkan Pekyatırmacı, onlarla tek tek görüşerek sınavlarında başarılar diledi. Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi'nin sunduğu imkânlardan memnuniyet duyduklarını ifade eden öğrenciler ise Başkan Pekyatırmacı'ya sağlanan hizmetler için teşekkür etti.

Selçuklu'da öğrencilerin sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri önemli mekanlar bulunduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, açıldığı günden bu yana 1 milyonu aşkın ziyaretçi sayısına ulaşan merkezin yılda 450 bin kişiye hizmet sunduğunu belirterek, 'Günden güne artan üye sayısının yanı sıra 10 bin 544 Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi, 48 bin 535 diğer kitaplar olmak üzere toplam 59 bin 079 kitap sayısı ile de önemli bir potansiyele sahip. Kütüphanemizden aktif olarak yararlanan öğrencilerimizin memnuniyetini görmek ne kadar doğru bir yatırım yaptığımızın en güzel göstergesi oluyor ve bizleri memnun ediyor. Selçuklu Belediyesi olarak çocuklarımız ve gençlerimizin her zaman yanında ve destekçisi olmaya, onlar için yeni projeler üretmeye devam edeceğiz' diye konuştu.