Cumhuriyetimizin 102. yılı, Keşan'a bağlı Çobanpınar Köyü'nde büyük bir coşku ve birlik ruhuyla kutlandı. Kaymakam Muammer Köken'in katılımıyla gerçekleşen kutlamalarda, köy halkı Cumhuriyet'in değerlerini hep birlikte yaşattı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Cumhuriyetimizin 102. yıl kutlamaları kapsamında Çobanpınar Köyü'nde gurur, sevgi ve coşku dolu anlara sahne oldu.

Keşan Kaymakamı Muammer Köken, köy halkıyla bir araya geldi. Kutlamalarda, Türk bayraklarıyla süslenen meydanda vatandaşlar ellerinde bayraklarla büyük bir heyecan yaşadı.

Kaymakam Köken, vatandaşlarla sohbet ederek Cumhuriyet'in birlik ve beraberlik duygusunu vurguladı.

Etkinlik boyunca yapılan konuşmalarda Cumhuriyet'in kazanımlarına dikkat çekilirken, çocuklar ve gençlerin katılımıyla coşku doruğa çıktı.

Kaymakam Muammer Köken, 'Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil; milletimizin azminin ve kararlılığının simgesidir. Bu ruhu yaşatmak hepimizin görevi.' diyerek köy halkının Cumhuriyet sevincine ortak oldu. Çobanpınar'da yaşanan bu anlamlı buluşma, Cumhuriyet'in köklü değerlerinin halkla iç içe yaşatıldığını bir kez daha gösterdi.