Konya'da Selçuklu Belediyesi bu yaz döneminde de farklı branşlarda binlerce çocuğu sporla buluşturdu. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı yaz spor okulunda eğitim alan öğrencileri ziyaret ederek çocukların bu keyifli ve disiplinli sürecine ortak oldu.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Selçuklu Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Yaz Spor Okulları’nda eğitim alan öğrencileri ziyaret etti.

Çocukları sporla buluşturarak onların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı ziyarette her bir öğrenciyle yakından ilgilendi. Her yaz olduğu gibi büyük ilgi gören Yaz Spor Okulları’na 15 farklı branşta 14 bin 209 öğrenci katılım sağladı. Eğitimler 35 farklı tesiste ve 60 spor salonunda 176 antrenör gözetiminde gerçekleşti.

Eğitimleri yerinde görerek sporcuları izleyen Başkan Pekyatırmacı’ya Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan da eşlik etti.

Konya'da aslında Türkiye'deki en büyük spor organizasyonu gerçekleştirdiklerine vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, hedeflerinin Konya'dan ve Selçuklu'dan yetenekli gençlerimizi hem spora kazandırmak hem onların sporla ilgili faaliyetlere katılmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Bu anlamda yaptığımız spor okulu faaliyetlerinin çok önemli olduğunu düşündüklerini kaydeden Pekyatırmacı, Türkiye'deki en büyük spor organizasyonunu hayata geçirdiklerini ve bu organizasyonda ailelerin yoğun ilgisinin olduğunu belirtti.

Başkan Pekyatırmacı, ilgi ve alakası neticesinde yeni sporcuları buradan seçme imkanına kavuşmuş olacaklarını beilrterek, Konya'dan nice gençlerin milli takıma, milli sporcu olarak yetişmesi için gayret ettiklerini söyledi.