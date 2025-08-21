Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 55 bin öğrencinin faydalandığı GASMEK Yaz Olimpiyatları ve Yaz Okulları kapanış töreniyle sona erdi.GAZİANTEP (İGFA) - “Eğitim Şehri Gaziantep” vizyonu ile bu yıl yaz aylarında üç ayrı alanda yürütülen yaz okullarında spor eğitimleri, akademik çalışmalar ve değerler eğitimi programları yapıldı. Bu kapsamda 87 branşta, 70 eğitim merkezi ve tesiste gerçekleştirilen eğitimlerden toplam 55 bin çocuk ve genç faydalandı.

Eğitim programları kapsamında bilişim teknolojileri, robotik kodlama, gastronomi ve din eğitimi gibi dersler verilirken; spor branşlarında ise kursiyerler futbol, basketbol, voleybol, karate, tekvando, tenis gibi birçok spor branşını öğrenme veya geliştirme fırsatı buldu. Ayrıca Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamber’in ve sahabelerinin hayatı, adabı muaşeret ve örnek şahsiyetler gibi başlıklar işlenerek milli ve manevi değerlere yönelik eğitimler de verildi.

BAŞKAN ŞAHİN: YETENEK KEŞFİ KÜÇÜK YAŞTA BAŞLAR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kapanış töreninde yaptığı konuşmada, GASMEK’in 11 yılda bir tohumdan koca bir bilgi ormanına dönüştüğünü belirterek, şunları söyledi:

“Sanatta, sporda, bilimde büyük bir marka haline geldi. Çeyrek asırlık bir yolculukta bugün geldiğimiz noktada sizlerle gurur duyuyorum. Ama burada bitmeyecek. Hep birlikte yeni bir anlaşma yapıyoruz. Okullar açılır açılmaz her biriniz bir kulübe üye olacaksınız. Bu bir bilim kulübü, bir sanat kulübü, bir spor kulübü olabilir. Çünkü yetenek keşfi küçük yaşta başlar. “Ağaç yaşken eğilir” der atalarımız. Biz de diyoruz ki: Ağaç yaşken doğrulur. Bu yüzden dört adımlı bir yol izliyoruz. Tarama: İlkokula başlayan her çocuğun yeteneğini belirleyeceğiz. Tespit: Matematik mi, müzik mi, spor mu, hangi alanda güçlü olduklarını göreceğiz. Tasnif: Yeteneklerine göre gruplar oluşturacağız. Takip: Çocuklarımızın gelişimini adım adım izleyeceğiz. Böylece her çocuk kendi alanında yükselecek, şehrimizin gururu olacak. Zaten bugüne kadar 23 Türkiye birincisini bu şehir çıkarmadı mı? Bu başarı tesadüf değil, Gaziantep’in çocuklarının azmiyle mümkün oldu.

KILINÇ: ÇOCUKLARIMIZ YARIN ÇOK DAHA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAK

Gaziantep için gurur tablosu oluşturan, başarılarıyla kendilerini onurlandıran gençlerin, yaz tatilini yalnızca bir dinlenme dönemi olarak görmediğini anımsatan Gaziantep İl Milli eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç, “Büyükşehir Belediyemizin şehrin dört bir yanında açtığı GASMEK’lerde yeni öğrenmeler, yeni hedefler için çalışarak tatili fırsata dönüştürdüler. Onların bu azim ve kararlılığı, yarın ülkemiz için çok daha büyük başarılara imza atacaklarının en önemli göstergesidir” diye konuştu.