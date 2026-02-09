Konya Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi Yetişkin Müzik Topluluğu tarafından Türk Sanat Müziği Konseri gerçekleştirildi. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği programda, Türk sanat müziğinin seçkin eserleri müzikseverlerle buluştu.

KONYA (İGFA) - Konya'da Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi tarafından Şubat ayı boyunca gerçekleştirilen kültür sanat etkinlikleri sanatseverlerden yoğun ilgi görüyor.

Bu kapsamda akademide eğitim alan yetişkin müzik korosu düzenlediği Türk Sanat Müziği Konseri ile sanatseverlerle buluştu. Türk sanat müziğinin klasikleşmiş ve hafızalarda yer edinen eserlerin seslendirildiği konser vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Koro ve solistlerin seslendirdiği seçkin eserler dinleyicilerden tam not aldı. Program boyunca salonda duygu dolu anlar yaşanırken, konseri ilgiyle takip eden dinleyiciler eserlere alkışlarla eşlik etti.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleşen konsere Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın yanı sıra AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç da katıldı.

Başkan Pekyatırmacı: 'Sanat Akademimiz Konyalı hemşehrilerimizi sanatla, müzikle, tiyatroyla buluşturmaya devam edecek'

Selçuklu Sanat Akademisi Müzik Topluluğu'nun 'Türk Sanat Müziği Konseri' ile sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,' Öncelikle başta şefimiz, orkestramız olmak üzere tüm koromuza ve solistlerimiz büyük bir alkışı hak ediyor.

Konyamızda sanata ne kadar değer verildiği ve ne kadar değerli cevherlerin olduğu bu orkestrayla ortaya çıkmış oldu. Hem solistlerimiz hem koromuz hakikaten muhteşemdi.

Böyle bir koroya, böyle bir orkestra, böyle bir seyirci yakışırdı. Özellikle Konyamızın sanatsever güzel insanlarını tebrik ediyorum. Bu zamana kadar Sanat Akademimize gösterdiğiniz ilgiden ötürü hem de sanata verdiğiniz değer ve saygıdan ötürü hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

İnşallah Sanat Akademimiz Konyalı hemşehrilerimizi sanatla, müzikle, tiyatroyla buluşturmaya devam edecek ve bundan sonra da sürpriz programlarla Konyalı hemşehrilerimizle birlikte olacağız' dedi.

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç'ta konserde emeği geçenlere ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya Selçuklu Sanat Akademisine verdiği desteklerinden dolayı teşekkür etti.