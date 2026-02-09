Sabancı Vakfı, Açık Çağrılı Hibe Programı ile nitelikli ve kapsayıcı eğitim projelerine 7-10 milyon TL arasında destek vermeye hazırlanıyor. 9-27 Şubat 2026 arasında yapılacak başvurulara ilişkin projelerin 3 Ağustos 2026-2029 arası süreceği ve öğretmen-öğrenci gelişimine odaklanması hedeflendi.

İSTANBUL (İGFA) - Sabancı Vakfı, güven temelli yaklaşım ve uzun vadeli etki odağında yeniden tasarlanan Açık Çağrılı Hibe Programı kapsamında, nitelikli ve kapsayıcı eğitim projelerine destek verecek. Bugün itibariyle başlayan başvurular, 27 Şubat 2026 saat 17.00'de sona erecek.

Programa katılacak projelerin; ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademeleriyle anlamlı bağ kurması, okul ekosistemini desteklemesi ve öğretmenin güçlenmesi, öğrencinin iyi olma hâlinin desteklenmesi veya nitelikli ve kapsayıcı öğrenme deneyiminin artırılması gibi alt temalardan en az birine odaklanması gerekiyor.

Projeler, en erken 3 Ağustos 2026'da başlayıp en geç 3 Ağustos 2029'da sona erecek şekilde planlanacak.

Uygulama süresi en az 32, en fazla 36 ay olacak. Her proje için sağlanacak hibe desteği ise 7 milyon TL ile 10 milyon TL arasında değişiyor.

Hibe Programı ve başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgilere Sabancı Vakfı web sitesinde yer alan Proje Başvuru Rehberi üzerinden ulaşılabileceği gibi başvuruların çevrimiçi sistem üzerinden gerçekleştirileceği öğrenildi.