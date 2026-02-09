Bursa'da Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 6. Turan Yılın Başarı Ödülleri'nde 'Yılın en başarılı Belediye Başkanı' ödülüne layık görüldü.

BURSA (İGFA) - Turan Sancağı Teşkilatı tarafından düzenlenen 6. Turan Yılın Başarı Ödülleri, şair ve yazar Abdürrahim Karakoç anısına Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Siyaset, bürokrasi, spor, akademi ve sivil toplum alanlarında başarılı isimlerin ödüllendirildiği geceye ilgi yoğun oldu.

Törene Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ile birlikte Bursa protokolünden çok sayıda isim katıldı.

Bilal Erdoğan'a 'Büyük Turan Ödülü', Bursa Valisi Erol Ayyıldız'a ise 'Yılın Bürokratı' ödülünün verildiği açıklanan programda, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, yerel yönetim alanında hayata geçirdiği başarılı çalışmalar ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı dolayısıyla 'Yılın En Başarılı Belediye Başkanı' ödülüne layık görüldü. Başkan Özel'in ödülü, törende Belediye Başkan Vekili Adem Yılmam tarafından teslim alındı.