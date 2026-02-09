Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl 3'üncü kez düzenlenen Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Uysal, 'Piyasanın, arıcılarımızın emeğini karşılayacak seviyede olması anayasal bir ödevdir' dedi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Arı Yetiştiricileri Birliği'nin ev sahipliğinde 6-8 Şubat tarihleri arasında Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuara katılan Başkan Uysal, Birlik Başkanı Yücel Turan eşliğinde stantları gezerek sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye'nin dört bir yanından arıcıları buluşturan fuarın önemli bir sektör organizasyon olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, emeği geçenleri tebrik etti. Fuarın adeta bir arı kovanı gibi çalıştığını belirten Uysal, arıcılık sektörünün Antalya'da güçlü bir buluşma gerçekleştirdiğini ifade etti.

Başkan Uysal, Anayasa'nın üreticiyi koruyan hükümlerine dikkat çekerek, 'Kurulacak piyasanın arıcılarımızın emeğini karşılayacak seviyede olması anayasal bir ödevdir. Gıda güvenliği ve bağımsızlığı olmayan ülkeler tarih boyunca zorluklar yaşamıştır. Arıcılarımızın ve tüm çiftçilerimizin desteklenmesini diliyorum' dedi.

'ANCAK ÇALIŞKAN MİLLETLER YAPABİLİR'

Arıcılığın büyük emek ve özveri gerektirdiğini ifade eden Başkan Uysal, arıcıların iklim koşullarına bağlı olarak bal üretimi için yıl içinde defalarca göç etmek zorunda kaldığını hatırlattı. Bu sürecin son derece meşakkatli olduğuna işaret eden Uysal, 'Bunu ancak çalışkan insanlar, çalışkan milletler yapabilir' dedi.

Başkan Uysal, arıcıların ve tüm tarımsal üreticilerin desteklenmesinin, gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.