Bursa'nın hızla gelişen ve yeni yerleşim alanlarıyla büyüyen 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde, artan nüfus ve ulaşım ihtiyacına kalıcı çözümler üreten Bursa Büyükşehir Belediyesi, bölgenin geleceğini planlayan yatırımlarını hayata geçiriyor.

BURSA (İGFA) - 'Gelişen ve Güçlenen Bursa' hedefiyle zaman kavramı gözetmeksizin gece gündüz çalışmalarına devam eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşım altyapısını güçlendirerek genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nin farklı noktalarında birçok çalışma aynı anda yürütülüyor.

Nasrettin Hoca Bulvarı'nda 1000 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde yol yapımına başlayan ekipler, yaklaşık 430 metre uzunluğunda yaya ve bisiklet yolu, kavşak ve orta refüj çalışmalarını da sürdürüyor. Kayapa Çamlık Bulvarı'nda ise 2420 metrekare taş duvar örme çalışmaları ile birlikte 1350 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde yol çalışmalarına devam eden ekipler, Karşıbağlar Caddesi'nde de 1100 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde yol yapımı sürdürüyor. Devamında Öteyüz Bulvarı'nda da çalışma yürütecek olan ekipler, mevcutta gidiş geliş olan yolu bölünmüş yol haline getirecek.

30 Ağustos Zafer Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ulaşım Dairesi Başkanı Rüştü Şanlı'dan ve yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde yol çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, 'Mahalledeki Karşıbağlar Bulvarı'nda işlemler devam ediyor. Nasreddin Hoca Bulvarı'nda ise hem esnafı hem de site sakinlerini düşünerek yol kotlaması yapıldı. Doğru şekilde kotlamayı yaparak bir kısmı aşağıda bir kısmı yukarıda kaldı ama sorun esnafımızın lehine sonuçlanmış oldu. Tretuvar, bisiklet yolu ve otopark çalışması da devam ediyor. Yakın zamanda Nasreddin Hoca Bulvarı'ndaki çalışmaları tamamlayacağız. Vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun' dedi.

Çamlık Bulvarı'nda ise sanat yapı işlemlerinin sürdüğünü belirten Başkan Mustafa Bozbey, 'Ayrıca yol genişleme çalışmaları da devam ediyor. Diğer kurumların altyapıdaki faaliyetlerini bitirmesinin ardından asfalt, tretuvar, otopark işlerine gireceğiz. Böylece bulvar bölge insanına hizmet eden önemli bir yer haline gelmiş olacak. Yakın zamanda burasını da tamamlamayı hedefliyoruz. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun' diye konuştu.

